Vela d'epoca, dall'11 al 13 settembre la II Regate delle Isole in Liguria

Un evento aperto a tutti, informale, festoso e adatto alle famiglie che desiderano ritrovarsi per concludere la stagione velica estiva. Tutto questo è la seconda edizione delle “Regate delle Isole”, competizione velica organizzata dal Porto Maurizio Yacht Club di Imperia dall’11 al 13 settembre 2025 in collaborazione con il Circolo Velico Capo Verde e la classe italiana Mini 650. Il concentramento della flotta, sono già 32 gli scafi iscritti, avverrà presso il Molo San Lazzaro di Imperia Porto Maurizio, dove verrà allestita la logistica e l’accoglienza per armatori ed equipaggi. Da qui le imbarcazioni partiranno per competere in uno dei tre percorsi previsti: Imperia-Gallinara-Imperia (30 miglia, AIVE/CIM, Classi Libera e Gran Crociera), Imperia-Giraglia-Imperia (160 miglia, AIVE/CIM, IRC e ORC per 2 e per tutti) e infine Imperia-Gallinara-Gorgona-Giraglia-Imperia (220 miglia, solo Mini 6.50, ultima tappa del Campionato Italiano).

Dunque diverse possibilità, adatte a chi vuole regatare solo in giornata, oppure vivere anche l’esperienza della navigazione notturna fino in Corsica e ritorno o competere a livello professionale passando in prossimità di tre isole. Le imbarcazioni iscritte verranno ospitate gratuitamente a Imperia dal 31 Agosto al 15 settembre. La “Regate delle Isole” si svolgerà con la disponibilità del Marina di Imperia ed il patrocinio della Città di Imperia, Regione Liguria ed è riconosciuto evento ufficiale di Liguria 2025 Regione Europea dello Sport.

L’iscrizione sarà aperta a tutte le imbarcazioni con Certificato di Stazza ORC, IRC, Vele d’Epoca e Classiche (con certificato CIM), Classe Libera e Gran Crociera (con certificato ORC). Ammessa la partecipazione di una barca in due classi. Per le barche già convenute a Imperia in occasione della 26esima edizione delle Vele d’Epoca di Imperia, la “Regate delle Isole” può rappresentare il miglior pretesto per proseguire la propria permanenza nel ponente ligure grazie alla possibilità di sostare gratuitamente all’ormeggio a partire dal 31 agosto e fino al 15 settembre.

Tra le barche classiche che prenderanno parte alla regata Ojalà II (1973), Pilgrim (1971), Sandra (1972), Greylag (1932), Resolute Salmon (1976), Penelope (1965) e anche Crivizza del 1966 timonata da Gigi Rolandi, il presidente dell’Associazione Italiana Vele d’Epoca. Chiunque manifesti interesse ad iscriversi può inviare una mail preventiva a info@pmyc.it, con il nome della barca, una fotografia e il numero velico. Il termine ultimo per le iscrizioni è comunque fissato entro il 30 agosto 2025.