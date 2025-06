Vela d'epoca, i vincitori delle Grandi Regate Internazionali di Sanremo

Dopo due regate disputate sulle tre in programma (una prova è stata annullata per assenza di vento), con venti di ponente fino a circa 10 nodi di intensità, sole e temperature estive, sabato 31 maggio 2025 si è conclusa a Sanremo la prima edizione delle Grandi Regate Internazionali per imbarcazioni a vela d’epoca e classiche. Lo scrive l'organizzazione. La manifestazione, organizzata dallo Yacht Club Sanremo in collaborazione con il Circolo Velico Capo Verde, la FIV (Federazione Italiana Vela) e l’AIVE (Associazione Italiana Vele d’Epoca), era inserita tra gli eventi 2025 della Liguria Regione Europea dello Sport.

Di seguito le classifiche della prima edizione delle Grandi Regate Internazionali.

Vintage 1: 1. Falcon (1930) – 2. Mariska (1908) – 3. Tuiga (1909)

Vintage 2: 1. Vistona (1937) – 2. Gaudeamus (1914) – 3. Greylag (1932)

Big Boat: Mariska (1908)

Classic: 1. Crivizza (1966) – 2. Penelope (1965) – 3. Eugenia V (1968)

Sangermani: 1. Sandra (1972) – 2. Eugenia V (1968) – 3. Oliria (1976)

Open: 1. Nita (1977) – 2. Triboulet (1987) – Schwanensee (1997)

Crociera Regata: Vistona (1937)

Classic IOR: 1. Resolute Salmon (1976) – 2. Il Moro di Venezia (1976) – 3. Matrero (1970)

Premio conservazione (per avere mantenuto e continuato a fare navigare la barca di famiglia): Emmanuele Dalla Vecchia di Pilgrim (1971)

Vela & Sapori 2025: Oliria (1976). Citazioni di merito per Bonnie (1976) e Nita (1977).

Umberto Zocca, Commodoro dello Yacht Club Sanremo, ha commentato: “Le Grandi Regate Internazionali erano le regate che si svolgevano a Sanremo ai primi del Novecento. Una vecchia locandina del 1902 riportava l’importo dei premi, 15.000 lire dell’epoca, invitando alla partecipazione per godere dei festeggiamenti con ‘illuminazioni fantastiche e gran fuochi pirotecnici’. Oggi noi le riproponiamo in chiave moderna, con la presenza eccezionale di alcune imbarcazioni armate e invelate esattamente come oltre un secolo fa”.

Sponsor delle Grandi Regate Internazionali, che godono del patrocinio del Comune di Sanremo – Assessorato Promozione Turistica e Manifestazioni, sono stati “Abate gioiellieri dal 1920”, Casinò di Sanremo e Cantieri degli Aregai. “Le Grandi Regate Internazionali”, ha ricordato il presidente AIVE Gigi Rolandi, timoniere a Sanremo a bordo di Crivizza del 1966, “sono state prima tappa del Circuito CIM del Mediterraneo e secondo appuntamento in calendario della Coppa AIVE del Tirreno 2025”.