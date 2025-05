Oggi, domenica 25 maggio, si gioca Venezia-Juventus. L'ultima giornata di Serie A mette sul piatto, al Penzo, un incrocio che vale per la Champions, ma anche per la salvezza. I bianconeri, quarti in classifica con 67 punti (+1 sulla Roma e +2 sulla Lazio), vanno a caccia di un successo che certificherebbe l'accesso alla massima competizione europea. Dall'altra parte, i lagunari sono penultimi con 29 punti (-2 da Empoli e Lecce) e devono sperare anche in un passo falso delle avversarie per restare in Serie A. Ecco orario della partita, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Venezia-Juventus, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Venezia-Juventus, in campo alle 20.45:

Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne, Sverko, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah, Gytkjaer. All. Di Francesco.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona; Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor.

Venezia-Juventus, dove vederla

Venezia-Juventus sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Partita disponibile in streaming sull'app di Dazn, Sky Go e Now.