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Atalanta-Sassuolo 2-1, Krstovic fa gioire Sarri al debutto. Venezia-Lecce 0-2, gol di Gorter e Tiago Gabriel

L'attaccante montenegrino regala il successo alla Dea. Subito tre punti all'esordio anche per la squadra di Eusebio Di Francesco

Venezia-Lecce - IPA
Venezia-Lecce - IPA
23 agosto 2026 | 20.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’Atalanta comincia con il piede giusto il nuovo campionato e supera 2-1 il Sassuolo alla New Balance Arena, conquistando i primi tre punti della stagione oggi, domenica 23 agosto. Un successo che segna anche il debutto vincente di Maurizio Sarri sulla panchina bergamasca. La Dea parte subito all’attacco e trova il vantaggio con Raspadori, che firma l’1-0 al 6' e mette in discesa la partita. Il Sassuolo prova a reagire e nella ripresa riesce a ristabilire la parità con Odenthal (55'). Al 67’, però, un errore della difesa emiliana spiana la strada a Krstovic, bravo ad approfittarne e a realizzare il gol del definitivo 2-1. Sorride Sarri, debutto amaro per Aquilani sulla panchina neroverde.

Venezia-Lecce 0-2

Parte nel migliore dei modi anche la stagione del Lecce, che nella prima giornata di Serie A si impone in trasferta contro il Venezia per 2-0, grazie alle reti di Gorter e Tiago Gabriel, entrambe nella ripresa (al 46' e all'80').

Nonostante il risultato negativo, la formazione di Stroppa esce dal campo a testa alta, dopo aver creato diverse occasioni con una prestazione convincente. Gli arancioneroverdi hanno anche trovato due volte la rete, ma in entrambe le circostanze è stata annullata: nel primo tempo a Correia e nella ripresa a Basic.

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Serie A Venezia Lecce Venezia Lecce 0 2 Serie A oggi
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