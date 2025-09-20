Gara intensa tra il Verona e la Juventus al Bentegodi che termina con un pareggio 1-1 grazie ai gol di Conceicao e Orban su rigore. La squadra di Tudor 'rallenta' con un pareggio, sofferto nel finale, dopo tre vittorie, ma sale comunque sola in vetta alla Serie A con 10 punti, in attesa del Napoli, impegnato lunedì con il Pisa. La formazione di Zanetti, invece, si porta a 3 punti, ma ha sfiorato il colpaccio in casa contro i bianconeri.

Tudor dopo i due big match con Inter e Dortmund cambia qualche tassello della formazione contro il Verona. Di Gregorio in porta con Gatti insieme a Kelly e Kalulu, e Bremer a riposo. Sugli esterni tocca a Joao Mario e Cambiaso con Thuram e Locatelli al centro. In attacco Yildiz con Conceicao e Vlahovic. Dall'altra parte Zanetti conferma la difesa a tre davanti a Montipò, con Frese insieme ad Unai Nunez e Nelsson. Davanti fiducia alla coppia formata da Giovane e Orban.

Gara tesa in avvio ma giocata su buoni ritmi nonostante non siano molte nella prima frazione le occasioni da rete. All'11' Orban sorprende la difesa della Juve su un retropassaggio di testa di Gatti e in allungo tocca il pallone trovando la respinta di Di Gregorio. Al 19' la Juve però passa: Conceicao si destreggia dal limite e fa partire un mancino sul secondo palo che supera Montipò per lo 0-1. Il Verona prova a ripartire senza riuscire a pungere fino al 44' quando arriva il pareggio con Orban che realizza il calcio di rigore assegnato dopo un controllo al Var per un fallo di mano di Joao Mario.

La ripresa ricomincia con la Juventus in attacco e al 52' Yildiz batte una rimessa laterale in velocità servendo Vlahovic che scappa in profondità e conclude sul primo palo ma Montipò di piede mette in angolo. La gara è aperta e al 54' i gialloblù con Orban impensieriscono Di Gregorio che alza il pallone oltre la traversa. Al 64' è smepre l'attaccante del Verona a concludere da posizione defilata, ma questa volta la palla è di poco alta. Momento di difficoltà per la Juventus, con la squadra di Zanetti che spinge in cerca del vantaggio.

Al 69' il gol del Verona arriva con Serdar sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma l'arbitro Rapuano, dopo il richiamo del Var, annullato per fuorigioco. Poco dopo al 73' ancora Hellas vicino al gol sempre con Orban che punta Kalulu e lascia partire un tiro a incrociare che sfiora il palo alla sinistra di Di Gregorio.

Tudor fa entrare Openda e David per cercare di rialzare il baricentro ed effettivamente la Juve si riaffaccia dalle parti di Montipò. All'86' occasione per Cambiaso che sbuca sul secondo palo e cerca di mettere al centro ma dopo una deviazione di un difensore il pallone sfiora il palo. Nel finale il Verona cerca di chiudere gli spazi, tenere il pallone e portare a casa un punto comunque importante per la stagione.