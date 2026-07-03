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Wimbledon, il programma di oggi: da Sinner a Djokovic, i match di giornata e dove vederli

Torna in campo il numero uno del ranking Atp nel terzo turno del torneo

Jannik Sinner - IPA
Jannik Sinner - IPA
03 luglio 2026 | 06.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quinta giornata di match domani a Wimbledon 2026. Oggi, venerdì 3 luglio, torna in campo il numero uno del mondo Jannik Sinner, contro lo statunitense Jenson Brooksby nel terzo turno dello Slam inglese. la giornata vedrà in campo anche il sette volte campione a Londra, il serbo Novak Djokovic, contro il francese Arthur Rinderknech. A seguire, sul Centrale, toccherà alla numero 1 del ranking Wta Aryna Sabalenka. Ecco tutti i match di giornata e dove vederli in tv e streaming.

Wimbledon, i match di oggi

Ecco tutti i match di oggi a Wimbledon:

Campo Centrale

Ore 14.30 Rinderknech-Djokovic

a seguire Sabalenka-Ostapenko

a seguire Auger Aliassime-Zheng

Campo 1

Ore 14.00 Kasatkina-Osaka

a seguire Sinner-Brooksby

a seguire Liu-Gauff

Campo 2

Ore 12 Safiullin-Fonseca

a seguire Pegula-Bouzas Maneiro

a seguire Hurkacz-Paul

Campo 3

Ore 12 Bencic-Kalinskaya

a seguire Struff-Medvedev

a seguire Muchova-Sawangkaew

Campo 12

Ore 12 Alexandrova-Jovic

a seguire Davidovich Fokina-Fucsovics

Campo 18

Ore 12 Jodar-Mochizuku

a seguire Bartunkova-Krejcikova

Wimbledon, dove vedere i match di oggi

Tutte le partite di Wimbledon 2026 sono trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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