Quinta giornata di match a Wimbledon 2026. Oggi, venerdì 3 luglio, torna in campo il numero uno del mondo Jannik Sinner che giocherà sul campo numero 1 come secondo incontro a partire dalle 14 contro lo statunitense Jenson Brooksby. Giocherà sul centrale invece il sette volte campione a Londra, il serbo Novak Djokovic, opposto al francese Arthur Rinderknech. A seguire sul centrale toccherà alla numero 1 femminile la bielorussa Aryna Sabalenka contro la lettone Jelena Ostapenko.

Wimbledon, i match di oggi

Ecco tutti i match di oggi a Wimbledon:

CENTRE COURT

Ore 14.30 Rinderknech-Djokovic

a Sabalenka-Ostapenko

a seguire Auger Aliassime-Zheng

COURT 1

Ore 14.00 Kasatkina-Osaka

a seguire Sinner-Brooksby

a seguire Liu-Gauff

COURT 2

Ore 12 Safiullin-Fonseca

a seguire Pegula-Bouzas Maneiro

a seguire Hurkacz-Paul

COURT 3

Ore 12 Bencic-Kalinskaya

a seguire Struff-Medvedev

a seguire Muchova-Sawangkaew

COURT 12

Ore 12 Alexandrova-Jovic

a seguire Davidovich Fokina-Fucsovics

COURT 18

Ore 12 Jodar-Mochizuku

a seguire Bartunkova-Krejcikova

Wimbledon, dove vedere i match oggi

Tutte le partite di Wimbledon 2026 saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.