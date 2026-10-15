Si chiude agli ottavi di finale l'avventura in singolare di Jasmine Paolini al torneo Wta 1000 di Wuhan. La tennista toscana, accreditata della quindicesima testa di serie, incassa una pesante sconfitta contro la britannica Sonay Kartal, numero 170 del ranking mondiale, entrata in tabellone grazie al ranking protetto, dopo aver occupato la 44/a posizione nel 2025. Il punteggio finale, 6-2 6-0 in appena un'ora di gioco, racconta una partita nella quale l'azzurra è riuscita a tenere testa alla rivale soltanto nelle battute iniziali. Dopo essere salita sul 2-1 con un break di vantaggio, Paolini ha perso completamente il controllo dell'incontro, cedendo tutti gli undici game successivi senza riuscire a trovare le contromisure al gioco dell'avversaria.

I numeri evidenziano le difficoltà incontrate dall'italiana: appena otto colpi vincenti a fronte di 24 errori non forzati, con una percentuale di punti conquistati ferma al 33%. Ancora più complicato il rendimento con la seconda di servizio, che le ha fruttato soltanto il 31% dei punti. Kartal, al contrario, ha giocato con ordine e continuità, sfruttando ogni incertezza di una Paolini lontana dalla sua versione migliore. Per la toscana resta ora l'impegno in doppio, in coppia con Sara Errani. Le due azzurre torneranno in campo venerdì per i quarti di finale, una sfida fondamentale per continuare la corsa verso le Wta Finals. Per mantenere vive le speranze di qualificazione, sarà necessario conquistare la vittoria.