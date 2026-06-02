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Roland Garros, Zverev litiga con l'arbitro: "La palla è fuori"

Il tennista tedesco ha sfidato Jodar nei quarti dello Slam di Parigi

Alexander Zverev - Afp
Alexander Zverev - Afp
02 giugno 2026 | 16.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alexander Zverev litiga con l'arbitro al Roland Garros 2026. Oggi, martedì 2 giugno, il tennista tedesco ha sfidato lo spagnolo Rafa Jodar nei quarti di finale dello Slam di Parigi, in una partita segnata anche da qualche momento di nervosismo. Protagonista, ancora una volta, una chiamata della giudice di sedia considerata dubbia da Zverev, che ha quindi iniziato a discutere con l'arbitro.

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Succede tutto nel secondo set. Nel corso del terzo game, un dritto di Jodar colpisce un pezzo di linea e viene chiamato in campo dall'arbitro. A questo punto però arrivano le proteste di Zverev, che va a vedere il segno e indica alla giudice di linea di avvicinarsi. "È fuori", dice il tedesco indicando il presunto punto di impatto della pallina, contestato però dall'arbitro, che gli fa notare con una parte sia effettivamente sulla linea.

La spiegazione però non sembra convincere Zverev, che torna a fondocampo scuotendo la testa, in aperta polemica con la decisione.

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