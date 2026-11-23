Dal 19 al 21 novembre Napoli ha ospitato la XII edizione di MED Dialoghi Mediterranei, la conferenza promossa dalla Farnesina e da ISPI che ha riunito rappresentanti di governi e organizzazioni nazionali e internazionali per approfondire le principali sfide dell’area del Mediterraneo. L’iniziativa è stata inaugurata dal Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, che ha partecipato a due sessioni di lavoro dedicate alla costruzione di una strategia condivisa sulla sicurezza euro-mediterranea e al ruolo della diplomazia nella tutela della sicurezza alimentare nelle aree interessate dalle crisi. Sul tavolo anche gli sviluppi in Siria e in Libia, la sicurezza delle rotte marittime, le dinamiche energetiche e i flussi migratori. MED ha visto la partecipazione di esponenti di primo piano della diplomazia europea, araba, tra cui il Segretario generale della Lega Araba, Nabil Fahmy e il Direttore generale della FAO, Qu Dongyu. A margine dell’evento, Tajani ha avuto incontri bilaterali con rappresentanti palestinesi, yemeniti e con i vertici della Lega Araba. Fincantieri, tra i principali promotori dell’evento, ha partecipato ai lavori del Business Forum “From Sea Lanes to the Underwater: Rethinking Maritime Security in the Mediterranean”.

Il comunicato della Farnesina