ACES verso l'orbita: orologi atomici europei di precisione nello spazio

L'Atomic Clock Ensemble in Space (ACES) dell'ESA ha intrapreso il suo viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), con l'obiettivo di ridefinire le modalità di misurazione del tempo dallo spazio. Utilizzando due orologi all'avanguardia e un sistema avanzato di trasferimento del tempo, ACES fornirà il segnale orario più preciso mai trasmesso dallo spazio e connetterà i migliori orologi del mondo per testare la fisica fondamentale in orbita, inclusa la teoria della relatività generale di Einstein.

ACES è stato lanciato a bordo di un Falcon 9 di SpaceX dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center della NASA in Florida, Stati Uniti, nell'ambito della 32ª missione commerciale di rifornimento di SpaceX verso la Stazione Spaziale Internazionale.

"Il lancio di ACES segna una pietra miliare fondamentale per la scienza europea e la cooperazione internazionale nello spazio. Con questa missione, stiamo posizionando l'orologio più preciso mai inviato in orbita a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, aprendo nuove frontiere nella fisica fondamentale, nel trasferimento del tempo e nella sincronizzazione globale. ACES è un brillante esempio di ciò che l'Europa può raggiungere quando uniamo tecnologia all'avanguardia, ambizione scientifica e solide partnership", ha dichiarato Daniel Neuenschwander, Direttore dell'Esplorazione Umana e Robotica presso l'ESA.

ACES è una missione interamente europea guidata dall'ESA, con Airbus come appaltatore principale. I suoi due orologi, PHARAO e lo Space Hydrogen Maser (SHM), sono stati costruiti dall'agenzia spaziale francese CNES e da Safran Timing Technologies in Svizzera. Insieme, questi orologi ultra-precisi genereranno un segnale orario così accurato che ACES perderebbe solo un secondo in 300 milioni di anni. Il sistema di trasferimento del tempo è costruito da TimeTech in Germania e utilizzerà collegamenti a microonde e laser per sincronizzare il tempo tra lo spazio e la Terra con una precisione di gran lunga superiore ai sistemi attuali. La missione sarà gestita da CADMOS (Francia) e dal Columbus Control Centre (Germania).

Nel corso di questa settimana, attualmente previsto per il 25 aprile, il braccio robotico della Stazione installerà ACES sull'External Payload Facility del modulo Columbus dell'ESA, in posizione nadir (rivolta verso la Terra). Durante la sua missione di 30 mesi, ACES mira a condurre almeno dieci sessioni di misurazione estese, ciascuna della durata di 25 giorni, mentre orbita attorno alla Terra 16 volte al giorno.

Crediti Immagine Esa-Ducros