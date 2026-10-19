Amazon Luna sbarca su Prime Video: giochi su Fire TV anche in Italia

L'integrazione tra Amazon Prime e Amazon Luna era stata annunciata a fine luglio per Stati Uniti e Regno Unito. Con l'ampliamento odierno, il servizio è disponibile in dodici Paesi tra Europa e Nord America. Non sono richiesti download né acquisti. La seconda fase di espansione è prevista per novembre in Austria, Belgio, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Svezia. A quel punto l'accesso a Luna tramite Prime Video su Fire TV sarà possibile in tutti i 14 Paesi in cui Luna è attivo.

Per giocare è sufficiente aprire Prime Video su un dispositivo Fire TV e selezionare la scheda Giochi. Il catalogo, in continua evoluzione, è incluso nell'abbonamento Prime e non richiede console o PC dedicati. Tra i titoli di maggior rilievo figurano Star Wars: Galactic Racer, Hogwarts Legacy, Sonic X Shadow Generations e Assassin's Creed Mirage. Sono presenti anche giochi di taglio più leggero, tra cui Bluey: The Videogame, Goat Simulator, Dispatch e Wobbly Life.

L'accesso tramite Prime Video affianca l'offerta di giochi a quella di film e serie TV, all'interno della stessa app. Un esempio è il legame con la serie animata Batman: Caped Crusader, la cui ultima stagione è in streaming su Prime Video. Gli utenti possono giocare a Batman: Caped Crusader – Chronicles, ambientato nella Gotham City della serie, senza uscire dall'applicazione.

Luna comprende inoltre GameNight, una raccolta di giochi da tavolo e di società pensata per essere usata in gruppo davanti al televisore. Ne fanno parte King of Tokyo, Bowling Mayhem, Cranium Planet, Clue, Ticket to Ride e Taboo, oltre ad altri titoli. I giocatori possono usare lo smartphone come controller inquadrando un codice QR, così da partecipare senza accessori aggiuntivi.