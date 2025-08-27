Anche Sonic ha qualcosa da dire sul matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce

Sonic The Hedgehog, il celeberrimo riccio blu dei videogiochi, è solo l'ultima delle celebrities di tutto il mondo a reagire sui social al fidanzamento tra la superstar Taylor Swift e la leggenda NFL Travis Kelce con una battuta che ha fatto impazzire i fan: “I think I found the fourth Chaos Emerald”, come se l’anello fosse prezioso quanto le mitiche gemme del suo universo, quelle che cerca correndo velocissimo in ogni sua avventura.

Taylor Swift e Travis Kelce hanno ufficialmente annunciato il loro fidanzamento con una serie di foto romantiche pubblicate su Instagram il 26 agosto 2025. Nel post, Swift ha scherzosamente scritto: “La vostra insegnante di inglese e l'insegnante di educazione fisica si sposano”, creando un contrasto ironico e affettuoso tra la sua carriera musicale e la vita sportiva di Kelce. Nelle immagini, la coppia appare avvolta in un contesto floreale da sogno, con Taylor che mostra in primo piano l’anello, scatenando l’entusiasmo dei fan.

L’anello è un vero e proprio capolavoro di design: una vecchia brillante “Old Mine” in taglio antico montata su un’elegante fede in oro giallo con dettagli finemente incisi, lavorata da Kindred Lubeck di Artifex Fine Jewelry. Gli esperti stimano che il diamante centrale, dalle forme uniche e retrò, possa essere tra i 7 e i 9 carati. I valori stimati del gioiello oscillano tra $250.000 e fino a $5 milioni, a seconda della rarità del taglio e della qualità della pietra.