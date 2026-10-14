Apple presenta HomeView, il display per la casa con Siri AI. Ma da noi non arriva

Apple ha annunciato HomeView, un dispositivo domestico con schermo da 7 pollici che riunisce intrattenimento, comunicazione e gestione della casa intelligente. I preordini sono iniziati oggi e la distribuzione comincerà il 13 novembre. Il prodotto non è però commercializzato in Italia e in Europa.

HomeView è composto da un display Liquid Retina collegato a una base con altoparlante a cupola tramite una cerniera in acciaio inossidabile, che consente di inclinare lo schermo. La struttura è in alluminio e le colorazioni sono quattro: argento, galassia, rosa e grigio siderale, ciascuna con il cavo coordinato. Esiste anche una versione da parete, in grigio siderale e argento, che si fissa con tre supporti prodotti da Schneider Home, installabili in autonomia o da un tecnico. La luminosità varia da 500 a 0,3 nit, mentre l'interfaccia modifica la quantità di informazioni mostrate in base alla distanza dell'utente.

Il dispositivo identifica fino a sei persone attraverso il volto e assegna a ciascuna una schermata Home con app e widget propri. I contenuti personali restano separati, mentre album fotografici e musica condivisi sono accessibili a tutti i presenti, ospiti compresi. Greg Joswiak, vicepresidente senior del marketing mondiale di Apple, ha dichiarato che HomeView è pensato per essere condiviso da tutta la famiglia e, al tempo stesso, personale per ogni utente.

Alla base del sistema c'è Siri AI, una nuova versione dell'assistente vocale basata sulla nuova generazione di Apple Intelligence. Secondo Apple, offre conversazioni più naturali, un'ampia conoscenza generale e la comprensione di ciò che è mostrato sullo schermo. Abbinato a un iPhone o a un iPad compatibili con Apple Intelligence, può attingere anche a dati personali come Calendario e Messaggi e compiere azioni tra le app. Le conversazioni avviate su HomeView possono proseguire nell'app Siri su altri dispositivi dell'azienda, grazie alla sincronizzazione tramite iCloud. Anche chi non possiede un dispositivo compatibile può usare le funzioni di conoscenza generale, conversazione e ricerca musicale.

Sul fronte dell'intrattenimento, HomeView include due altoparlanti a gamma estesa nello schermo, un woofer rivolto verso il basso e due radiatori passivi nella base, con audio spaziale e regolazione computazionale di volume e bassi. Supporta Apple Music, Podcast, News e TV, oltre ad app audio e video di terze parti, e può funzionare in modalità multistanza insieme a HomePod e ad altoparlanti compatibili con AirPlay. Tra le funzioni di comunicazione figurano FaceTime con Center Stage, la lettura e la risposta ai messaggi e l'Intercom, che permette di trasmettere un annuncio a una stanza o all'intera abitazione. In cucina il dispositivo converte le ricette trovate sul web in istruzioni passo-passo, con timer gestiti a voce.

La parte dedicata alla casa intelligente prevede il controllo di telecamere, termostato, luci, serrature e tende, tramite tocco o comandi vocali. Il quadrante Home Camera mostra fino a nove flussi video contemporaneamente. Con un abbonamento iCloud+ compatibile, HomeView riconosce persone, volti noti, animali, pacchi e veicoli con crittografia end-to-end, e genera descrizioni testuali dei filmati di HomeKit Secure Video. Il dispositivo rileva inoltre il suono degli allarmi antifumo e antimonossido di carbonio e invia una notifica a iPhone, iPad o Apple Watch. È compatibile con la nuova linea Apple Home Collection, sviluppata con LG Electronics e Schneider Electric, e con gli accessori Matter. Per l'Italia e per il resto d'Europa, al momento, Apple non ha comunicato né una data né un piano di arrivo.