Assassin's Creed, in arrivo i remake dei primi episodi

Ubisoft ha recentemente rivelato di avere in programma numerosi remake di Assassin’s Creed. Yves Guillemot, CEO della compagnia, ha condiviso la notizia durante un’intervista pubblicata oggi sul blog ufficiale di Ubisoft. “Giocatori, preparatevi a essere entusiasti per dei remake che ci permetteranno di rivisitare alcuni dei giochi che abbiamo creato in passato e di modernizzarli,” ha dichiarato Guillemot. “Ci sono mondi in alcuni dei nostri vecchi giochi di Assassin’s Creed che sono ancora estremamente ricchi”. Guillemot ha anche affermato che i giocatori possono continuare ad aspettarsi molteplici giochi di Assassin’s Creed in futuro e di diverse tipologie tra loro: di portata minore come Assassin’s Creed Mirage, e molto più vasti come il prossimo Assassin’s Creed Shadows.

“Ci sarà una grande varietà di esperienze,” ha detto Guillemot. “L’obiettivo è di far uscire i giochi di Assassin’s Creed più regolarmente, ma senza che l’esperienza sia la stessa ogni anno. Ci sono molte novità in arrivo, incluso Assassin’s Creed Hexe, che abbiamo annunciato e che sarà un gioco molto diverso da Assassin’s Creed Shadows. Penso che riusciremo a sorprendere il pubblico”. Assassin’s Creed Shadows è previsto per il rilascio su PlayStation 5, Xbox Series, PC tramite Epic Games Store e Ubisoft Store, Mac tramite App Store e Luna il 15 novembre.