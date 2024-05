Astro Bot torna su PS5: annunciato il nuovo gioco di Team Asobi

Nel corso della recente presentazione State of Play di Sony, lo studio interno Team Asobi ha rivelato il suo prossimo progetto: un nuovo capitolo della serie Astro Bot, previsto per il 2024 su PlayStation 5. Intitolato semplicemente "Astro Bot", il gioco si è mostrato in un trailer che ha rivelato il simpatico robottino in azione, impegnato in sessioni di platform e combattimenti, tutto accompagnato da una colonna sonora accattivante. Il trailer non ha solo messo in luce il gameplay, ma ha anche strizzato l'occhio ai numerosi giochi classici del mondo PlayStation che al solito fanno la loro apparizione nei titoli del Team Asobi. Sono evidenti i riferimenti a titoli come PaRappa the Rapper e Journey, facendo presagire un'avventura che non solo celebra il personaggio di Astro Bot, ma anche tutto il mondo PlayStation.

Subito dopo la presentazione, sono emerse ulteriori informazioni su Astro Bot. Il gioco non sarà gratuito e sarà possibile prenotarlo già da ora. Il titolo offrirà sei galassie diverse, con oltre 80 livelli da esplorare. Ogni pianeta presenterà ambientazioni uniche, tra cui foreste, spiagge, vulcani e gigantesche clessidre. Seguendo la tradizione del franchise di sfruttare al massimo la tecnologia PlayStation, Astro Bot introdurrà 15 nuove abilità progettate per sfruttare le funzionalità del controller DualSense. Il nuovo capitolo rappresenta il quinto progetto di Team Asobi con protagonista il simpatico robottino. L'ultimo lavoro dello studio, Astro's Playroom, era stato lanciato insieme con PlayStation 5 ed era preinstallato su ogni console, diventando rapidamente un titolo molto apprezzato sia dai nuovi utenti che dai veterani. Le voci su un nuovo gioco erano in circolazione già da diversi anni. Già nel 2021, si era scoperto che Team Asobi aveva pubblicato un annuncio di lavoro che suggeriva lo sviluppo del loro "gioco più ambizioso di sempre".