Audible e Marvel, trailer della quinta stagione di Marvel's Wastelanders con Luca Ward

Audible ha pubblicato il trailer ufficiale della quinta stagione della serie podcast italiana Audible Original "Marvel's Wastelanders: Doom", prevista per il 13 giugno. Questa serie rappresenta un punto di incontro straordinario tra l'universo Marvel e il mondo del podcasting, promettendo agli ascoltatori un'esperienza audio di altissimo livello. In un mondo dove i Supereroi sono stati sconfitti e i Super-Criminali hanno preso il controllo, "Marvel's Wastelanders: Doom" ci porta su una Terra post-apocalittica dominata dal Dottor Destino. Questo personaggio, doppiato nella versione italiana dalla voce di Luca Ward, è alla ricerca di vendetta e governa con un pugno di ferro. Tuttavia, una resistenza si sta organizzando nell'ombra, con i Supereroi pronti a unirsi per cercare di salvare ciò che resta dell'umanità.

La serie verrà rilasciata ufficialmente il prossimo 13 giugno e costituisce la quinta stagione della saga italiana Audible Original "Marvel's Wastelanders". Questa collaborazione tra Audible e Marvel Entertainment ha dato vita a una produzione con la partecipazione di attori di grande rilievo che prestano la loro voce ai leggendari Supereroi Marvel, aggiungendo profondità e intensità a ogni personaggio. La serie, composta da sei stagioni, è stata originariamente lanciata in lingua inglese nel giugno 2021. La versione inglese di "Marvel's Wastelanders: Doom" è stata scritta da Mark Waid e James Kim, mentre il sound design e le musiche originali sono opera di Mark Henry Phillips.