Audible, trailer e data dell'ultima stagione di Marvel's Wastelanders con Rubini e Bentivoglio

Audible, il servizio di Amazon per audiolibri e podcast, ha pubblicato il trailer della sesta e ultima stagione della serie podcast in italiano "Marvel's Wastelanders". La stagione conclusiva sarà disponibile in esclusiva su Audible a partire dal 13 settembre 2024. Il trailer, disponibile sul sito ufficiale della serie, offre uno sguardo sull'atmosfera epica e drammatica che caratterizzerà questa stagione finale. I Supereroi, provati dalle innumerevoli battaglie contro le forze del male, si preparano per un ultimo scontro decisivo che determinerà il destino del mondo.

Un cast di voci d'eccezione darà vita ai personaggi Marvel: Neri Marcorè (Star-Lord), Fabrizio Bentivoglio (Occhio di Falco), Lella Costa (Vedova Nera), Sergio Rubini (Wolverine) e Luca Ward (Dottor Destino) sono i protagonisti della stagione questa serie evento. "Marvel's Wastelanders" è un'epopea audio in sei stagioni, originariamente lanciata in lingua inglese nel giugno 2021. La stagione finale in lingua inglese è stata diretta da Kimberly Senior e scritta da Nick Bernardone, J. Holtham e Mark Waid, con sound design originale di One Thousand Birds e musiche originali di Lindsay Jones.