Borderlands 4 esce a settembre su PS5, Xbox Series e PC

Il mondo di Borderlands si prepara a una nuova esplosione di caos e loot. 2K e Gearbox Software hanno annunciato l'arrivo di Borderlands 4, previsto per il 23 settembre su PlayStation 5, Xbox Series e PC, attraverso Steam ed Epic Games Store. L'annuncio promette un'esperienza di gioco che supera i precedenti capitoli della serie, portando il genere "looter-shooter" a nuove vette di intensità. Il nuovo trailer offre un assaggio di ciò che attende i giocatori sul pericoloso pianeta Kairos: azione frenetica, nemici fuori dagli schemi e, naturalmente, l'ambito bottino. Borderlands 4 trasformerà i giocatori in forze inarrestabili, capaci di annientare orde di nemici grazie a un arsenale di armi straordinarie.

Il gameplay che ha reso celebre il franchise si evolve, introducendo nuove abilità di movimento come gliding, schivate, doppi salti e rampini a punto fisso. Queste aggiunte permetteranno ai giocatori di esprimere il proprio stile di gioco e di affrontare i combattimenti da ogni angolazione. Il successo della serie Borderlands è indiscutibile, con oltre 87 milioni di copie vendute e il plauso di critica e pubblico. Personaggi memorabili, un universo narrativo ricco e un numero incalcolabile di armi uniche hanno consacrato il franchise come un punto di riferimento nel panorama videoludico. In vista del lancio, è previsto uno State of Play dedicato a Borderlands 4, in primavera, che svelerà ulteriori dettagli sul gameplay.