Dal 24 al 26 maggio per celebrare i Mid Season Invitational di League of Legends

Dal 24 al 26 maggio si terrà FalComics, un festival che in breve tempo è diventato una delle realtà più amate a livello nazionale e internazionale. Tra i partner di questa edizione, spicca Riot Games, che ospiterà il secondo appuntamento del Cosplay Grand Tour durante la giornata conclusiva del festival. Il tema di questa tappa sarà "Empireo", una delle linee di aspetti più apprezzate di League of Legends, che fa parte dello speciale evento in-game dei Mid Season Invitational 2024, attualmente in corso a Chengdu, in Cina. Il Cosplay Grand Tour è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita.

Sono accettate tutte le categorie inerenti al mondo Riot Games, compresi costumi "Original" che reinterpretano i personaggi di Riot Games in chiave originale. Inoltre, saranno ammessi aspetti alternativi sia di League of Legends che di VALORANT. Per partecipare, è possibile pre-iscriversi tramite il form dedicato disponibile online . L'iscrizione dovrà poi essere confermata in loco, presso il Palco East di Piazza Catalani nella mattinata del 26 maggio entro le ore 13:00. Lo show avrà inizio alle 15:00. Questa seconda tappa sarà coordinata da CLIC - Community of League of Legends Italian Cosplayers - e presentata da Icon Stitch, cosplayer professionista e ideatrice del progetto. Il miglior costume assoluto di ogni tappa avrà accesso alla finalissima di Lucca Comics &Games, dove sarà richiesto di realizzare un costume originale a tema Arcane, la serie televisiva ispirata a League of Legends, finanziato da Riot Games. I vincitori delle altre categorie riceveranno scatti d'autore e speciali omaggi da Riot Games.

La giuria, composta da ellie.amber, Maki Eraclea e Valery.606, decreterà i vincitori di questa seconda tappa. Il tour proseguirà subito dopo FalComics con il terzo appuntamento a Etna Comics, presentato da Zeronikib e organizzato da CS Italia A.S.D., per poi continuare a Riminicomix e concludersi durante l'edizione 2024 di Lucca Comics & Games. Per ulteriori dettagli e il regolamento completo del Cosplay Grand Tour organizzato da Riot Games, è possibile visitare il sito ufficiale dell'evento. Non perdere l'occasione di partecipare a uno degli eventi più attesi dell'anno e di mostrare il tuo talento nel mondo del cosplay!