Cyberbullismo, Bonetti: “Importate coinvolgere ragazzi su rischi in rete”

“Oggi c’è un impegno importante ed efficace per cercare di coinvolgere i ragazzi nell’ambito delle scuole come ambasciatori di un messaggio positivo. L’aumento della normativa nella protezione dei minori sui social va perseguita, dobbiamo regolamentare l’utilizzo di questi e promuovere percorsi educativi e formativi che coinvolgano direttamente i ragazzi.” Ha dichiarato la deputata di Azione Elena Bonetti a margine dell’evento “Giovani ambasciatori in Parlamento”, l’evento nella sala dei Gruppi della Camera dei Deputati dove studenti selezionati in tutta Italia hanno condiviso riflessioni su temi come i rischi informatici, il bullismo e il cyberbullismo.