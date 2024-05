Dal 21 al 23 maggio, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale parteciperà al Forum PA 2024, un evento dedicato al mondo della Pubblica Amministrazione. Quest'anno, il tema "Per una PA a colori" mira a esplorare e discutere i progressi e le sfide del settore pubblico attraverso una serie di appuntamenti informativi e di alto profili.

Il 23 maggio, il Direttore Generale Bruno Frattasi interverrà in un panel focalizzato sul potenziale dei dati pubblici nell'ambito della PA digitale, discutendo strategie per guidare e governare efficacemente gli algoritmi. Nel pomeriggio, Nunzia Ciardi, Vice Direttore Generale, esplorerà la governance dell'intelligenza artificiale, confrontando diversi approcci e modelli.

L'ACN ha organizzato tre eventi chiave per approfondire temi cruciali della cybersicurezza: Il nuovo quadro della cybersicurezza: NIS2 - Il 21 maggio, Claudio Ciccotelli parlerà delle importanti novità introdotte dalla Direttiva NIS2, che entrerà in vigore nell'autunno. Opportunità dall'Europa - Il 22 maggio, Maria Laura Bianco e Ludovica Coletta discuteranno le opportunità di finanziamento disponibili attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e i fondi europei, sottolineando il supporto dell'agenzia alle amministrazioni pubbliche.

Cloud per la PA: stato ed evoluzioni normative - Il 23 maggio, Alessandro Greco e Alessio Rugo presenteranno le ultime evoluzioni normative relative al cloud, fondamentali per la modernizzazione della PA. Questi appuntamenti rappresentano un'opportunità imperdibile per i professionisti del settore pubblico di aggiornarsi sulle ultime tendenze e strategie in materia di cybersicurezza, governance digitale e innovazione tecnologica.