L'AI Retreat 2024 riunirà a Dubai oltre 1000 decision makers, leader del settore e esperti provenienti dai settori governativo e privato, nonché giganti tecnologici globali, per discutere le sfide e le opportunità dell'intelligenza artificiale sia a livello locale che globale. Gli eventi che animeranno la kermesse si svolgeranno in due diverse e prestigiose sedi: il Museo del Futuro e le Emirates Towers.

Il Retreat fa parte del "Dubai Universal Blueprint for Artificial Intelligence", la pionieristica iniziativa lanciata da Dubai per guidare lo sviluppo e l'implementazione etica dell'intelligenza artificiale a livello globale. Questo piano mira a stabilire standard universali per l'uso dell'IA che promuovano l'innovazione pur assicurando la sicurezza e il rispetto dei diritti umani.

Ai Retreat ospiterà diverse tavole rotonde su quattro tematiche principali: finanziamenti e aspetti finanziari, infrastrutture, abilitazione dei dati e sviluppo del talento. Saranno inoltre organizzati workshop sia per il pubblico che per gli esperti di AI e panel per esporre le strategie future e discutere le opportunità e case histories pratici.

Gli obiettivi dell'evento includono il supporto e l'approfondimento del "Dubai Universal Blueprint for AI" per accelerare l'adozione delle applicazioni di AI. Si facilitano discussioni aperte e dirette tra i settori governativo e privato per progettare soluzioni immediate e iniziative per affrontare le sfide dell'AI. Inoltre, gli esperti avranno l'opportunità di gettare le basi per accelerare l'adozione dell'AI in tutti i settori, contribuendo al futuro digitale di Dubai.

L'evento mira anche a condividere le migliori pratiche e storie di successo, ispirando il cammino di Dubai verso l'eccellenza e allineandosi con il rapido movimento di Dubai nell'adozione della tecnologia AI, migliorando la sua posizione come città più preparata per il futuro. Il Retreat 2024 è sotto il patrocinio del Principe Hamdam bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, che proprio in occasione della presentazione dell'evento ha dichiarato: "L'intelligenza artificiale è destinata a trasformare il mondo. Dubai, che si impegna costantemente per essere all'avanguardia nel progresso, intende guidare a livello globale l'avanzamento dell'implementazione dell'IA".