Dynasty Warriors Origins annunciato per console e PC

Koei Tecmo e Omega Force hanno annunciato Dynasty Warriors: Origins, nuovo capitolo della leggendaria saga Musou che sarà disponibile nel 2025 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC Windows via Steam. In quasi tre decenni di storia, il franchise di Dynasty Warriors ha definito il genere di combattimento 1 contro 1.000, includendo diversi crossover con altre serie famose. Tomohiko Sho, produttore di Dynasty Warriors: Origins e responsabile di Omega Force, ha dichiarato: "Con questo gioco torneremo alle radici del franchise, e offriremo un'azione non-stop non solo ai nostri fedeli fan, ma a tutti gli appassionati di videogiochi in tutto il mondo. Stiamo creando la guerra più emozionante che abbiamo mai realizzato".

In Dynasty Warriors: Origins, i giocatori dovranno muoversi rapidamente per affrontare eserciti nemici di dimensioni e portata senza precedenti. La coordinazione con gli eserciti alleati sarà fondamentale, permettendo ai giocatori di dispiegare tattiche di battaglia in tempo reale mentre si fanno strada tra ondate di soldati nemici. Questi combattimenti saranno tra i più intensi e pieni di tensione mai visti nella storia di Dynasty Warriors, secondo il producer Sho. Per la prima volta nella serie, la storia sarà narrata attraverso gli occhi di un "eroe senza nome". I giocatori potranno vivere un racconto storico di guerra mentre il caos esplode nei Tre Regni, esplorando le vaste terre della Cina e incontrando i suoi generali più spietati in un modo mai visto prima.