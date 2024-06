L'onda lunga dell'avvento della serie tv dedicata a Fallout, prodotta da Amazon per la regia di Jonathan Nolan, ha riportato i riflettori su una delle serie più iconiche del mondo dei videogiochi. Fallout 4 ad Aprile è stato per distacco il gioco più venduto in Europa, mentre Fallout 76 si è posizionato al settimo posto. Proprio Fallout 76 è oggetto di un nuovo grande aggiornamento: "Skyline Valley".

Il lancio di "Skyline Valley" rappresenta un momento significativo per Fallout 76, segnando la prima espansione della mappa del gioco. Questo aggiornamento gratuito, disponibile per tutti i giocatori su tutte le piattaforme, introduce la nuova regione di Shenandoah, situata a sud del mondo di gioco esistente. Gli appassionati della serie possono esplorare questa area completamente inedita, affrontando sfide e scoprendo misteri che si celano sotto il cielo tempestoso che la sovrasta.

La principale novità di Skyline Valley è l'introduzione del misterioso Vault 63. I giocatori avranno l'opportunità di indagare sugli abitanti del Vault e scoprire i segreti del Perduto, un nuovo tipo di ghoul elettricamente sovraccaricato. Queste creature rappresentano una minaccia inedita con cui i giocatori dovranno confrontarsi, aggiungendo un livello di profondità e sfida all'esperienza di gioco.

Ecco il trailer di lancio di Skyline Valley

In aggiunta, in Skyline Valley, Bethesda introduce una serie di nuove missioni che promettono di tenere i giocatori impegnati. Tra queste, spicca l'evento pubblico "Passatempi pericolosi", che invita i giocatori a inseguire tempeste e affrontare il Golia della Tempesta, un nuovo boss che minaccia la regione. Inoltre, le future aggiunte come l'evento di Halloween e il contenuto Milepost Zero, che introdurrà missioni per difendere carovane di Brahim, stimoleranno ulteriormente l'economia e il dinamismo della zona contaminata.

La Stagione 17: Scout Pionieri - Skyline Valley

Accanto all'aggiornamento arriva anche la stagione 17 del gioco, intitolata "Scout Pionieri - Skyline Valley". I giocatori sono invitati al campo estivo, dove possono partecipare a attività all'aperto e guadagnare ricompense a tema. Questa stagione non solo arricchisce l'esperienza di gioco con nuovi contenuti, ma lega anche l'avventura in-game a una progressione tematica coerente con le novità introdotte.