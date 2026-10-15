circle x black
Cerca nel sito
 

Fire Emblem: Fortune’s Weave svela il Pass di Espansione su Switch 2

sponsor

Nintendo e Intelligent Systems hanno annunciato un corposo piano di contenuti aggiuntivi per il loro strategico a turni, suddiviso in tre ondate a pagamento in arrivo tra oggi e il 2027

Fire Emblem: Fortune’s Weave svela il Pass di Espansione su Switch 2
Segui Adnkronos su Google
15 ottobre 2026 | 11.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il supporto post-lancio per Fire Emblem: Fortune’s Weave entra subito nel vivo. La casa di Kyoto e lo studio di sviluppo Intelligent Systems hanno formalizzato l'arrivo dell'Expansion Pass dedicato al nuovo capitolo della saga, già disponibile sulla nuova ammiraglia della compagnia giapponese al prezzo complessivo di 34,99 euro.

La tabella di marcia delineata dagli sviluppatori prevede una distribuzione scaglionata in tre tranche temporali. La prima ondata è accessibile fin da subito e mette a disposizione dei giocatori una dotazione iniziale composta da quattro armi inedite per affrontare le prime fasi dell'avventura.

I contenuti più consistenti arriveranno tuttavia nei mesi successivi. La seconda tranche, programmata per la fine del 2026, introdurrà nuovi costumi estetici e tre personaggi arruolabili nelle proprie file, identificati come Aurora, Smyrnos e Jurab. Il percorso di supporto si concluderà poi nel corso del 2027 con la terza e ultima ondata, focalizzata sull'espansione narrativa: il pacchetto proporrà infatti linee di trama aggiuntive incentrate sulle vicende di Bertrand, Talimun, Orchel e Anatolia, insieme a ulteriori classi di combattimento e alleati extra per ampliare le opzioni tattiche sul campo di battaglia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Fire Emblem Fortune’s Weave Pass di Espansione Switch 2 videogiochi
Vedi anche
Banda delle minicar a Roma, ecco il video che ha incastrato i due minori
Demolito il viadotto 'Calcinaia', il video delle esplosioni sulla Grosseto-Siena
Trump, la lotta e l'abbraccio con la tigre: il tycoon posta la parodia AI della tragedia in Uk - Video
Otto banditi assaltano il caveau di un'azienda orafa, il video del tentato colpo ad Arezzo
News to go
Polizia locale, ok Senato in via definitiva a delega a governo
Gattuso riceve il premio Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026: "Non mollare mai" - Video
Festa del Cinema di Roma, giorno 2: l'omaggio a Tornatore e la star Diego Luna - Videonews
News to go
Ex bonus Renzi in busta paga, è possibile recuperare fino a 1.200 euro
Libano, Crosetto: "Spingiamo per missione europea ma ci auguriamo Unifil prosegua" - Video
Da Viterbo al Gemelli per Leone XIV, una suora 80enne: "Si può pregare ovunque ma oggi volevo essere vicina al Papa" - Video
Ex Ilva, terzo giorno di protesta a Genova: "Non accettiamo chiusura e ammortizzatori sociali" - Video
Josh Brolin: "Se come genitore non hai il dubbio di sbagliare, forse non stai facendo le cose nel modo giusto" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza