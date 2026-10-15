Game Ground celebra Castlevania con la compositrice Michiru Yamane

Bolzano ospiterà da venerdì 16 a domenica 18 ottobre la sesta edizione di Game Ground, festival dedicato ai videogiochi che si sviluppa in diversi luoghi della città, a partire da Castel Mareccio. L'evento è organizzato dall'associazione BeYoung (UPAD), con il sostegno dell'Ufficio Politiche giovanili della Provincia Autonoma di Bolzano, dell'Ufficio giovani del Comune, dell'Azienda di soggiorno e turismo e della Fondazione Cassa di Risparmio. Il programma comprende aree di gioco, panel, talk, workshop, una Game Jam e tornei, con la presenza di ospiti internazionali, professionisti del settore e content creator.

L'ospite principale è Michiru Yamane, compositrice e pianista giapponese. Yamane lavora sulla serie Castlevania dal 1994, anno di Castlevania: Bloodlines, e ha scritto le musiche di diversi capitoli successivi, tra cui Symphony of the Night del 1997. La colonna sonora di quest'ultimo titolo, che combina musica classica, atmosfere gotiche e rock, è ancora oggi tra le più citate nella storia del medium. Il primo Castlevania è uscito in Giappone nel 1986, e il quarantesimo anniversario ricorre quest'anno. Insieme a Metroid, la serie ha inoltre dato origine al termine «metroidvania», con cui si indica un intero genere. Nel suo incontro con il pubblico Yamane ripercorrerà il rapporto con la saga e racconterà il lavoro sulle colonne sonore.

Yamane non ha partecipato allo sviluppo di Castlevania: Belmont's Curse, il capitolo più recente. Ha comunque dichiarato di ritenerlo un gioco di valore e di apprezzare il fatto che nuovi sviluppatori portino avanti la serie, aggiungendo di sentirsi riconoscente per aver contribuito a una storia lunga quarant'anni.

Gli organizzatori indicano come obiettivo dell'edizione quello di favorire il contatto diretto tra il pubblico e le persone che realizzano i videogiochi, illustrandone processi e competenze. In questa direzione, una parte del programma è riservata agli italiani che lavorano o hanno lavorato all'estero, spesso in ruoli rilevanti all'interno di produzioni di primo piano. Sono previsti inoltre panel e workshop specifici sulle diverse discipline dello sviluppo.

Un approfondimento è dedicato al modding. Il Team FOLON, autore di Fallout: London, presenterà il proprio lavoro e la nascita di uno dei progetti amatoriali più ambiziosi degli ultimi anni. Sul fronte dello sviluppo italiano interverrà Ubisoft Milan, con un incontro intitolato «Rayman Legends Retold», incentrato sulla realizzazione del titolo in uscita il 3 dicembre e sul contributo dello studio milanese a una delle proprietà intellettuali storiche di Ubisoft.

Tra i workshop, Francesco Baldini, Lead Character Artist di South of Midnight, illustrerà come viene costruito un personaggio in una produzione videoludica, dal concept alla pipeline produttiva. Diego Ricchiuti, game designer con esperienze su titoli come Dying Light e Ghost Recon, terrà una sessione di game design a taglio pratico, rivolta anche a studenti e aspiranti sviluppatori.

Sul fronte dei creator sono attesi Yotobi, considerato tra i pionieri del web italiano; Poldo, youtuber e streamer, che sul Main Stage affronterà domande del pubblico, sfide e una sessione di firmacopie; e Favij, il primo youtuber italiano a superare il milione di iscritti. Partecipano inoltre Slim Dogs con il progetto Gaming Dogs, Svet, Victorlaszlo88 e Save a Gamer.