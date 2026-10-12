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Imprenditoria giovanile e femminile, dal MIMIT altri 59 milioni per i finanziamenti a tasso zero

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Il Ministro Adolfo Urso firma il decreto di rifinanziamento della misura ON (Oltre Nuove Imprese) gestita da Invitalia per far fronte all'aumento delle domande nel 2026

Imprenditoria giovanile e femminile, dal MIMIT altri 59 milioni per i finanziamenti a tasso zero
12 ottobre 2026 | 13.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto il rifinanziamento della misura agevolativa denominata ON – Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero, stanziando un importo aggiuntivo di 59 milioni di euro destinato a supportare l'avvio e la crescita di nuove attività imprenditoriali a prevalente partecipazione giovanile o femminile nei comparti produttivi, dei servizi, del commercio e del turismo.

Il provvedimento, formalizzato tramite decreto dal Ministro Adolfo Urso, si e reso necessario per garantire la copertura finanziaria di fronte all'incremento del flusso di richieste registrato nel corso del 2026, anno in cui le domande di agevolazione hanno segnato un aumento superiore al 60 percento rispetto al medesimo periodo del 2025, attestandosi su una media di circa 380 istanze presentate mensilmente. La provvista finanziaria aggiuntiva è stata individuata all'interno del Fondo per la crescita sostenibile, attingendo nello specifico dalle giacenze già restituite da SIMEST nell'ambito della gestione del Fondo rotativo 394/81. La gestione operativa dello strumento agevolativo resta affidata all'agenzia nazionale Invitalia, che per conto del ministero concede i contributi nella forma del finanziamento agevolato a tasso zero.

La struttura dell'intervento attribuisce coperture finanziarie fino a un massimo di 1,5 milioni di euro per le nuove imprese costituite da meno di 36 mesi, limite che sale fino a 3 milioni di euro nel caso di società già attive da un periodo compreso tra i 36 e i 60 mesi.

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Imprenditoria giovanile Imprenditoria femminile MIMIT finanziamenti a tasso zero Ministro Adolfo Urso Invitalia Oltre Nuove Imprese
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