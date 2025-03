Innovazione e produttività con la serie ExpertBook P di Asus

Asus ha recentemente lanciato la sua nuova serie di laptop ExpertBook P, pensata specificamente per soddisfare le esigenze delle aziende moderne. Presentata per la prima volta durante l'IFA 2024 a Berlino, questa serie si distingue per l'integrazione di tecnologie all'avanguardia come l'intelligenza artificiale (AI) e i nuovi processori Intel Core Ultra. I modelli ExpertBook P, tra cui spiccano i P1, P3 e P5, sono progettati per offrire soluzioni scalabili a seconda delle diverse necessità professionali, dal lavoro quotidiano fino alle esigenze dei top manager.

Il modello di punta, l'ExpertBook P5, è dotato di un display da 14 pollici con risoluzione 2.5K, processori Intel Core Ultra di ultima generazione e funzionalità avanzate di AI che migliorano l'efficienza delle riunioni virtuali e l'automazione degli aggiustamenti di sistema. Tra le novità, si annoverano l'AI ExpertMeet e l'ExpertPanel che trasformano l'esperienza di utilizzo quotidiana, ottimizzando le performance in base agli scenari d'uso.

In termini di sicurezza, la serie ExpertBook P stabilisce nuovi standard, con protezioni che vanno dal livello del Bios fino a soluzioni software avanzate. La collaborazione con McAfee ha permesso l'integrazione di un rilevatore di deepfake basato su AI, aumentando la protezione contro le minacce digitali. Queste tecnologie non solo assicurano una sicurezza a più livelli, ma migliorano anche l'efficienza energetica e la gestione delle risorse del sistema. Sul fronte del design e della sostenibilità, Asus ha integrato materiali riciclati nei suoi dispositivi e adottato imballaggi provenienti da riciclo post-consumo, mostrando un impegno verso una riduzione dell'impatto ambientale. La serie ExpertBook P, con la sua robustezza certificata MIL-STD-810H, garantisce anche una resistenza superiore alle sollecitazioni quotidiane.