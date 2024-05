Intel porta l’intelligenza artificiale alle finali dei Campionati di Imprenditorialità 2024

In occasione della finale dei Campionati di Imprenditorialità 2024, evento promosso e organizzato da Junior Achievement Italia in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Intel interverrà per discutere dell'uso dell'intelligenza artificiale nella scuola. L'intervento si terrà sul mainstage il 24 maggio alle ore 15:00, con ulteriori postazioni allestite presso l’Auditorium Paganini di Parma per permettere di provare applicazioni di intelligenza artificiale su personal computer.

I Campionati di Imprenditorialità rappresentano la più grande manifestazione italiana dedicata alle idee imprenditoriali degli studenti, organizzata da Junior Achievement Italia con il supporto del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L'evento coinvolge 8.000 studenti suddivisi nelle selezioni regionali, con 60 team finalisti. Le finali dell’edizione 2024 si svolgeranno a Parma il 23 e 24 maggio.

L'intelligenza artificiale sta vivendo un momento di espansione in tutti i settori, inclusivo quello educativo. I vantaggi offerti in ambito scolastico comprendono una maggiore efficienza grazie all'automazione delle attività di routine e l'accesso alle informazioni che possono supportare insegnanti e amministratori nel miglioramento dei programmi educativi. Inoltre, l'IA può fornire esperienze di apprendimento più personalizzate per gli studenti e offrire assistenza in attività come la presa di appunti, la classificazione e la strutturazione di informazioni per coloro che ne necessitano.

Gli AI PC rappresentano una nuova categoria di personal computer che consente l’utilizzo di applicazioni basate su intelligenza artificiale senza necessità di connessione a internet. Questi dispositivi sono dotati di una piattaforma con tre motori di elaborazione: CPU, GPU e NPU (Neural Processing Unit), ciascuno con specifiche capacità di accelerazione per l'intelligenza artificiale. La CPU è particolarmente efficiente per risposte ultra-rapide a piccoli carichi di lavoro, la GPU è ideale per grandi carichi di lavoro, mentre la NPU è un acceleratore specializzato, efficiente nella gestione di carichi intensi e prolungati di intelligenza artificiale, consumando poca energia.