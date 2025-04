inZOI un milione di vendite nella prima settimana dall'accesso anticipato

Il nuovo simulatore di vita inZOI, sviluppato da KRAFTON, Inc., ha segnato un notevole successo commerciale, superando il milione di unità vendute cumulative entro la prima settimana dal suo lancio in accesso anticipato globale su Steam, avvenuto il 28 marzo 2025. Questo traguardo rappresenta la più rapida affermazione commerciale mai registrata per un titolo pubblicato da KRAFTON.

Il lancio di inZOI su Steam è stato preceduto da un elevato interesse da parte della comunità videoludica, con il gioco che ha raggiunto la prima posizione nella Lista dei Desideri globale di Steam. A soli 40 minuti dalla sua disponibilità, inZOI si è attestato al primo posto nella Classifica dei Più Venduti globale di Steam (in termini di ricavi), mantenendo una posizione di rilievo nelle classifiche di vendita in diverse regioni, tra cui Nord America e Asia.

Oltre al successo commerciale, inZOI ha ricevuto un'accoglienza positiva da parte dei giocatori in termini di qualità del prodotto. Al 4 aprile 2025, le recensioni degli utenti su Steam mostravano una percentuale di gradimento dell'83%, conferendo al gioco lo status di "Molto Positivo". Parallelamente, inZOI ha raggiunto un picco di 175.000 spettatori contemporanei sulla piattaforma Twitch, posizionandosi al terzo posto nella categoria Giochi. "Canvas", la piattaforma integrata in-game per la condivisione di contenuti generati dagli utenti (UGC), ha registrato un elevato livello di coinvolgimento della comunità, con oltre 1.2 milioni di giocatori attivi il giorno del lancio e più di 470.000 contenuti caricati.

La strategia di marketing adottata da KRAFTON per il lancio di inZOI ha previsto una presenza significativa in importanti eventi del settore videoludico a livello globale, collaborazioni con influencer internazionali e una comunicazione attiva con la comunità dei giocatori. La presentazione globale di inZOI e la build demo hanno suscitato un notevole interesse, mentre media e testate specializzate di rilievo internazionale hanno contribuito ad accrescere l'attesa attraverso aggiornamenti costanti sul gioco.

L'approccio graduale di KRAFTON nel rilasciare informazioni su inZOI, unitamente a una strategia operativa orientata al giocatore, ha costruito una solida base di fiducia, traducendosi in un sentimento ampiamente positivo all'interno della comunità.

CH Kim, CEO di KRAFTON, ha espresso la propria soddisfazione dichiarando: "Siamo grati ed entusiasti di presentare inZOI ai giocatori di tutto il mondo attraverso l'Accesso Anticipato", aggiungendo: "Continueremo a comunicare attivamente con i giocatori e a promuovere inZOI come IP di punta a lungo termine per KRAFTON".

L'amministratore delegato dello Studio inZOI e produttore e direttore di inZOI, Hyungjun ‘Kjun’ Kim:

"Ho creato e coltivato inZOI con grande cura, come se fosse mio figlio, anche se ha ancora molto spazio per migliorare. Mentre inZOI muove i suoi primi passi nel mondo, provo sia orgoglio che una certa ansia – sperando che non inciampi o si faccia male. Sarei profondamente grato se poteste vegliare sul gioco con calore e supporto. Mentre iniziamo l'accesso anticipato per inZOI, ci impegneremo sinceramente con i giocatori di tutto il mondo per migliorare continuamente il gioco, un passo alla volta."

I futuri aggiornamenti del gioco introdurranno nuovi contenuti, tra cui il supporto per le mod e nuove città, con tutti gli aggiornamenti e i DLC forniti gratuitamente fino al rilascio completo della versione finale.