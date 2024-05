iOS 17.5, pericolo aggiornamento: riporta su iPhone foto cancellate da anni

L'ultimo update del sistema operativo dello smartphone ha portato con sé uno spiacevole effetto collaterale per alcuni utenti, e c'è la possibilità che il problema non sia limitato solo alle foto

Apple sembra essere alle prese con un bug che fa riemergere dati che i proprietari di iPhone pensavano di aver eliminato definitivamente. Diversi utenti di iPhone hanno segnalato che, dopo aver aggiornato i loro dispositivi a iOS 17.5, le foto eliminate, alcune anche molto vecchie, sono ricomparse. La scorsa settimana, anche i beta tester di iOS avevano riportato lo stesso problema. Gli utenti che hanno riscontrato il bug affermano di vedere vecchie foto riapparire nel loro album Recenti dopo l'aggiornamento di lunedì. iOS offre agli utenti la possibilità di ripristinare le foto cancellate, ma dopo 30 giorni nel cestino queste dovrebbero essere cancellate per sempre, e Apple non dovrebbe averne copie.

C'è la possibilità che il problema non sia limitato solo alle foto. Un utente ha scritto su X di aver visto vecchi messaggi vocali tornare dopo l'aggiornamento. Diversi beta tester avevano segnalato lo stesso problema con le versioni beta precedenti di iOS 17. Indipendentemente dal fatto che il problema implichi che Apple stia segretamente conservando dati vecchi eliminati o sia semplicemente un'anomalia di come iOS 17.5 gestisce tali dati, la situazione non è stata chiarita dall'azienda.