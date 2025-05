Jannik Sinner torna in campo dopo la squalifica. Gli Internazionali di Roma si preparano a riaccogliere il numero uno al mondo, che oggi sabato 10 maggio affronterà Mariano Navone nel secondo turno del Masters 1000 capitolino. Nella prima partita, l'argentino ha battuto l'azzurro Federico Cinà.

Sinner-Navone e tutti i match degli Internazionali d'Italia 2025 saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Sky Sport. Il match di Jannik Sinner sarà disponibile anche in chiaro su Rai 2 e in streaming sull'app Sky Go, su Now e su Rai Play.