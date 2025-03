iPhone 17 Air, nuove immagini rivelano una sottigliezza incredibile

Design ultra-sottile e nuove caratteristiche tecniche anticipano un cambiamento di paradigma per la linea di smartphone Apple, con implicazioni per i futuri dispositivi pieghevoli

Una recente fuga di notizie, proveniente da Sonny Dickson, fonte storicamente affidabile nel campo delle anticipazioni sui prodotti Apple, ha rivelato una serie di modelli preliminari (dummy) dell'attesa linea iPhone 17. I dummy, non funzionanti, sono tipicamente utilizzati dai produttori di custodie e accessori per predisporre la produzione in vista del lancio ufficiale. Le immagini trapelate confermano in gran parte i rendering circolati nelle ultime settimane, evidenziando in particolare la distintiva barra della fotocamera che, secondo le indiscrezioni, sarà estesa a quasi tutta la larghezza del dispositivo, ad eccezione del modello base di iPhone 17.

Le fotografie, che mostrano i modelli da diverse angolazioni, sottolineano la significativa differenza di spessore tra il presunto iPhone 17 Air e gli altri modelli della serie. Il confronto visivo è significativo: il resto della linea iPhone 17, generalmente non considerata particolarmente ingombrante, appare notevolmente più spesso rispetto al nuovo modello "Air". Le dimensioni del modello preliminare di iPhone 17 Air sembrano corroborare le voci che lo identificano come un dispositivo da 6,6 pollici. Questo lo posizionerebbe, in termini di grandezza dello schermo, tra l'iPhone 16 Pro da 6,3 pollici e l'iPhone 16 Pro Max da 6,9 pollici dell'attuale generazione. Mark Gurman di Bloomberg, nella sua newsletter "Power On", conferma la diagonale dello schermo da 6,6 pollici, aggiungendo che Apple aveva inizialmente valutato una versione da 6,9 pollici, poi scartata per timori legati alla resistenza strutturale di un dispositivo così sottile con uno schermo di tali dimensioni. Gurman indica anche la presenza di cornici ridotte, simili a quelle dei modelli Pro, dell'Isola Dinamica (Dynamic Island) e del pulsante di controllo della fotocamera, elementi tutti visibili nelle immagini di Dickson.

Ulteriori dettagli emersi suggeriscono che l'iPhone 17 Air possa avere uno spessore di soli 5,5 mm e una singola fotocamera posteriore. Sempre secondo Gurman, il dispositivo rappresenterà un connubio di caratteristiche di fascia alta, come il display ProMotion a 120Hz, e componenti di fascia inferiore, come il chip A19 (invece della variante "Pro"). Nonostante il profilo sottile, l'autonomia della batteria dovrebbe essere in linea con gli altri modelli iPhone. Il prezzo di lancio, infine, è stimato intorno ai 900 dollari, paragonabile all'attuale prezzo di partenza dell'iPhone 16 Plus. Se l'iPhone 17 Air dovesse riscuotere il successo sperato, Apple potrebbe introdurre ulteriori innovazioni, come la rimozione completa delle porte fisiche, oggetto di speculazioni da tempo. L'approccio "sottile" potrebbe essere esteso anche ad altri modelli. Le tecnologie e i processi produttivi sviluppati per l'iPhone 17 Air, secondo Gurman, rappresentano un passo avanti nella preparazione di Apple al lancio del suo primo dispositivo pieghevole, previsto per il 2026. Questo dispositivo dovrebbe assomigliare al Samsung Galaxy Z Fold, ma con una piega meno visibile.