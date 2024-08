Krafton acquisisce Tango Gameworks, lo studio del creatore di Resident Evil

Krafton, celebre per il popolarissimo gioco online PUBG, ha recentemente annunciato l'acquisizione del famoso studio di sviluppo giapponese Tango Gameworks e della relativa proprietà intellettuale del gioco Hi-Fi Rush. Questa operazione segna il primo grande investimento di Krafton nel mercato giapponese dei videogiochi, dimostrando l'intenzione dell'azienda di espandere il proprio portafoglio e di rafforzare la propria presenza in Asia.

Tango Gameworks, studio fondato dal creatore di Resident Evil Shinji Mikami nel 2010, era entrato a far parte di Microsoft Gaming nel 2021 a seguito dell'acquisizione di ZeniMax Media da parte della multinazionale americana. Tuttavia, a maggio di quest'anno, ZeniMax Media aveva annunciato la chiusura di Tango Gameworks, una decisione che aveva suscitato non poche preoccupazioni tra i fan e gli addetti ai lavori. L'acquisizione da parte di Krafton rappresenta dunque una svolta importante, capace di dare nuova vita allo studio giapponese e alle sue proprietà intellettuali.

Nell'ambito di questa integrazione, Krafton coll aborerà strettamente con Microsoft Gaming per garantire una transizione senza intoppi e mantenere la continuità operativa presso Tango Gameworks. L'obiettivo principale è permettere al team di sviluppo di continuare a lavorare su Hi-Fi Rush e di esplorare nuovi progetti futuri. Il catalogo esistente di giochi di Tango Gameworks, che include titoli acclamati come The Evil Within e Ghostwire: Tokyo, non subirà alcun impatto a seguito dell'acquisizione e resterà disponibile su tutte le piattaforme dove attualmente è offerto.