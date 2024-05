Le leggende di Gundam arrivano in Call Of Duty

Ispirate agli enormi mecha che hanno conquistato l'immaginazione dei fan di Gundam per generazioni, in Call Of Duty arriveranno nuove skin operatore e altre sorprese

Bandai Namco Europe ha annunciato una nuova collaborazione con Call Of Duty che porterà le leggende della serie Gundam nel celebre gioco di guerra Activision per PC e console. Ispirate agli enormi mecha che hanno conquistato l'immaginazione dei fan di Gundam per generazioni, in Call Of Duty arriveranno nuove skin operatore basate sui mobile suit della saga anime. Oltre alle skin operatore, ci saranno anche progetti per armi, mosse finali e molti altri contenuti ispirati ai robot, tra cui l'RX-78-2 Gundam con il Beam Rifle e l'RX-78-2 Shield; l'MS-06S Zaku II di Char e il suo devastante Heat Hawk e l'XVX-016 Gundam Aerial con il suo potente Aerial Rebuild Beam Rifle.

I bundle con le leggende di Mobile Suit Gundam saranno disponibili per un periodo limitato. Durante l'evento, sarà disponibile un'ampia gamma di ricompense di progressione per chiunque giochi a Call Of Duty: Modern Warfare III, Call Of Duty: Warzone e Call Of Duty: Warzone Mobile, incluso un progetto per un'arma, una mimetica per arma, vinili, un adesivo, un emblema, un ciondolo per arma e carte a tema Gundam. I tre Gundam Tracer Pack disponibili per l'acquisto durante l'evento celebrano ulteriormente il franchise di Gundam con ulteriori mosse finali e armi che riproducono fedelmente quelle della serie, e saranno acquistabili dall'inizio di giugno.