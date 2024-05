Lego accontenta i fan: set di The Legend of Zelda in arrivo a settembre

Le indiscrezioni si sono rivelate fondate: Lego ha deciso di lanciare un set dedicato a The Legend of Zelda. Il set "Great Deku Tree 2-in-1" è composto da 2.500 pezzi, e può essere preordinato al costo di 299.99 euro, e le spedizioni inizieranno a settembre. Il set rappresenta due diversi giochi di Zelda: Ocarina of Time e Breath of the Wild, permettendo di costruire il Great Deku Tree sia con il fogliame verde estivo sia con i fiori di ciliegio rosa primaverili. Sono incluse diverse versioni di Link, tra cui Link bambino e adulto con la tunica verde dell’Eroe del Tempo in Ocarina of Time e Link con la tunica blu del Campione in Breath of the Wild.

Lego ha dichiarato che il set del Great Deku Tree avrà caratteristiche interattive, come la possibilità di animare le espressioni facciali dell'albero. Nel set sono presenti anche altri personaggi della serie, comprese delle fate e la Principessa Zelda. Negli ultimi anni, vari giochi di proprietà di Nintendo, come Animal Crossing, Mario e Donkey Kong, sono stati trasformati con successo in set Lego. La domanda per un set a tema Zelda è stata forte: Lego ha rifiutato per anni le idee inviate dai fan, arrivando addirittura a vietare esplicitamente le proposte su Zelda nel 2022 a causa di “conflitti di licenza”. Tuttavia, le voci di un set ufficiale Lego di Zelda hanno cominciato a circolare nel febbraio dello scorso anno.