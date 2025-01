LG svela la nuova serie di monitor gaming UltraGear GX9 al CES 2025

LG Electronics presenterà al CES 2025 di Las Vegas la nuova serie di monitor gaming OLED UltraGear GX9, che punta a ridefinire lo standard per l'esperienza di gioco su PC. I modelli 45GX990A, 45GX950A e 39GX90SA condividono la tecnologia di visualizzazione LG WOLED, offrendo immagini con elevata luminosità, neri profondi e colori realistici, il tutto racchiuso in un design curvo che favorisce l'immersione. La serie GX9 è stata progettata pensando al benessere degli utenti: la certificazione per le basse emissioni di luce blu e il rivestimento anti-riflesso AGLR contribuiscono a ridurre l'affaticamento visivo anche durante lunghe sessioni di gioco.

I modelli 45GX990A e 45GX950A si distinguono per l'ampio display da 45 pollici in formato 21:9 con risoluzione 5K2K (5.120 x 2.160), una novità assoluta nel panorama dei monitor OLED. Questo formato ultra-wide offre un campo visivo esteso per un'esperienza di gioco più coinvolgente, mantenendo al contempo una maggiore compatibilità con i contenuti rispetto ai monitor 32:9. Entrambi i modelli integrano la funzionalità Dual-Mode di seconda generazione, che consente di personalizzare il rapporto d'aspetto e le dimensioni delle immagini visualizzate sullo schermo, adattando il monitor a diverse tipologie di gioco o attività.

Il modello 45GX990A si spinge oltre, introducendo la prima soluzione OLED pieghevole al mondo con risoluzione 5K2K. La curvatura regolabile permette di passare da una configurazione completamente piatta a un'immersione totale con curvatura 900R, offrendo massima flessibilità e versatilità. Il modello 45GX950A, invece, presenta una curvatura fissa di 800R e un design Virtually Borderless con cornici sottili per massimizzare l'area di visualizzazione. L'elevata densità di pixel (125 PPI) e il layout dei subpixel RGWB garantiscono una nitidezza eccezionale e una migliore leggibilità del testo.

Infine, il modello 39GX90SA integra il sistema operativo webOS, trasformando il monitor in un hub multimediale per l'intrattenimento domestico. Grazie a webOS, gli utenti possono accedere direttamente ai servizi di streaming senza bisogno di un PC o di un set-top box. Il display OLED curvo da 39 pollici con rapporto d'aspetto 21:9 offre colori brillanti e neri profondi, ideale per godersi al meglio giochi, film e serie TV in HDR.