Little Nightmares III arriva il 10 ottobre anche su Switch 2

Bandai Namco e Supermassive Games hanno annunciato che Little Nightmares III sarà disponibile a partire dal 10 ottobre 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam e Microsoft Store. L’edizione per Switch 2 è stata confermata per la prima volta, espandendo ulteriormente la portata del titolo. Il gioco è già prenotabile in formato digitale su tutte le piattaforme, ad eccezione delle versioni per Switch e Switch 2, che verranno rese disponibili in un secondo momento. Saranno proposte tre edizioni digitali principali:

La Standard Edition include il gioco base e un bonus preordine: il Dark Six Costumes Set, un set di costumi ispirati alla protagonista del primo capitolo, disponibile per entrambi i nuovi personaggi, Low e Alone. Oltre al gioco base, offre il Secrets of the Spiral Expansion Pass, con due capitoli aggiuntivi, nuovi costumi esclusivi (tra cui il Ferryman Set e The Residents Costumes Set, ispirati ai personaggi dei capitoli precedenti), e la versione migliorata del primo Little Nightmares, in 4K e 60 fps, disponibile gratuitamente su PS5, Xbox Series e PC per chi preordina la terza iterazione.

Le versioni fisiche saranno disponibili in quantità limitate. La Mirror Edition includerà il gioco, colonna sonora originale, adesivi, artbook, custodia in metallo, box tematico e una statuina da 12 cm. La Spiral Edition, esclusiva dello store Bandai Namco, conterrà gli stessi contenuti, con in più una base musicale e un supporto per controller/telefono a forma di Nome da 22 cm. Entrambe offriranno i bonus digitali del preordine e ulteriori accessori come la Nome Embroidered Brooch e il Nome Costumes Set.

Il gioco segue le vicende di Low e Alone, due bambini smarriti in un mondo ostile e inquietante chiamato Nowhere, un luogo che sembra rigettare l’innocenza dell’infanzia. Armati solo di un arco e di una chiave inglese, dovranno collaborare per superare ostacoli, sfuggire ai mostri e svelare i misteri di un regno dominato dalla paura. Il titolo prevede modalità sia in singolo con compagno controllato dall’intelligenza artificiale, sia in cooperativa online. L’esplorazione ambientale, l’uso strategico degli oggetti e l’interazione tra i due protagonisti saranno fondamentali per avanzare e sopravvivere.

Nel corso dell’avventura, Low e Alone attraverseranno ambientazioni disturbanti come le rovine sabbiose della Necropoli, una fabbrica infestata da creature chiamate Candy Weevils, e un fatiscente luna park dove il pericolo si nasconde dietro ogni angolo. A rendere più cupa l’esperienza, una trama che rivela gradualmente frammenti traumatici del passato dei protagonisti, mentre i livelli si fanno sempre più sinistri. Little Nightmares III promette di espandere l’universo della serie con una nuova narrazione cupa e stilizzata, mantenendo l’inconfondibile estetica inquietante che ha caratterizzato i capitoli precedenti.