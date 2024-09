Musk cambia le regole su X: gli utenti bloccati potranno comunque vedere i nostri post

Elon Musk, proprietario di X (precedentemente Twitter), ha annunciato la sua intenzione di modificare la funzionalità di blocco sulla piattaforma. Secondo le nuove regole del social, gli utenti bloccati potranno ancora visualizzare i profili di chi li ha bloccati, semplicemente non potranno interagire in nessun modo. La notizia ha scatenato una ondata di preoccupazione tra gli utenti, ad esempio tra coloro che hanno dovuto affrontare stalking e molestie online. Musk sostiene che il cambiamento è motivato dal fatto che gli utenti bloccati possono comunque visualizzare i post di chi li ha bloccati semplicemente effettuando il logout o utilizzando un altro account. Pertanto, secondo lui, la funzione di blocco attuale non è efficace nel proteggere gli utenti dalle molestie.

The block function will block that account from engaging with, but not block seeing, public post. — Elon Musk (@elonmusk) September 23, 2024

Tuttavia, molti utenti hanno espresso preoccupazione per le potenziali implicazioni sulla privacy di questo cambiamento. La possibilità che gli stalker possano continuare a visualizzare i profili delle loro vittime, anche dopo essere stati bloccati, potrebbe rendere X un ambiente più ostile e pericoloso. Questo è solo l’ultimo di una serie di cambiamenti controversi che Musk ha apportato alla piattaforma da quando l’ha acquisita nell’ottobre 2022, incluso il cambiamento del nome originale, Twitter. Uno dei suoi primi interventi, oltre a riammettere Donald Trump, è stato il ripristino di migliaia di account precedentemente bannati, tra cui quelli di attivisti di estrema destra e suprematisti bianchi, come Andrew Anglin, fondatore di The Daily Stormer..