Paul e Tyson si sfideranno all'AT&T Stadium il 20 luglio 2024. L'incontro professionistico di otto round da due minuti sarà trasmesso in streaming in diretta a livello globale su Netflix

Netflix entra per la prima volta nel mondo dello sport in streaming e lo fa con i guantoni da boxe che indosseranno Jake "El Gallo de Dorado" Paul, 27 anni e "The Baddest Man on the Planet" Mike Tyson, 57 anni, in un evento che potrebbe rimanere nella storia della boxe. Il match sarà trasmesso da Netflix in tutto il mondo, senza costi aggiuntivi per gli abbonati.

Il combattimento ufficiale prevede otto round di due minuti ciascuno, con guantoni leggermente più grandi del normale. I due contendenti si sono incontrati faccia a faccia per la prima volta all'iconico Apollo Theatre di New York da quando Netflix e Most Valuable Promotions (MVP) hanno annunciato il loro imminente scontro.

Nel corso delle dichiarazioni di rito Jake Paul, lo YouTuber che ha iniziato a boxare contro altre star dei social media prima di passare ai combattenti UFC e campioni ha raccontato delle difficoltà nel convincere Tyson e ha dichiarato di voler dimostrare a tutti di essere un combattente pericoloso, affrontandolo in un vero incontro professionistico. Mike Tyson ha spiegato che l'accordo è stato spontaneo e che è entusiasta di scuotere il mondo dello sport. Nonostante la differenza d'età, Tyson ha dichiarato di essere pronto per la sfida e ha scelto round più brevi per garantire più azione.