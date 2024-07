One Piece Odyssey sbarca su Nintendo Switch con la deluxe edition

L'edizione deluxe include lo scenario aggiuntivo “Reunion of Memories”. Il gioco, già disponibile anche per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, include alcuni personaggi esclusivi realizzati da Eiichiro Oda in persona, l'autore di ONE PIECE.

One Piece Odyssey è finalmente disponibile per Nintendo Switch™ con una Deluxe Edition che include lo scenario aggiuntivo “Reunion of Memories”, lo ha annunciato Nintendo in una nota diffusa oggi. Già apprezzato dai fan su PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC, il gioco include personaggi esclusivi creati da Eiichiro Oda, il geniale autore di One Piece.

La nuova Deluxe Edition del gioco mette a disposizione dei fan uno scenario aggiuntivo, "Reunion of Memories", accessibile tuttavia solo dopo aver completato la storia principale.

Ecco il trailer di lancio della deluxe edition.

I giocatori potranno vestire i panni di ogni membro della ciurma, sfruttando le loro abilità uniche sia per l'esplorazione che per i combattimenti a turni, caratterizzati da elementi distintivi in stile One Piece come i sistemi Scramble Area Battle e Dramatic Scene.

Nella Deluxe Edition saranno presenti anche outfit aggiuntivi per i personaggi, come le tenute da viaggio per la ciurma di Cappello di paglia e la tenuta da viaggio del Re Cecchino. In esclusiva per Nintendo Switch™, sono disponibili anche le tenute di City of Water.