Oppo Reno 11F 5G, la recensione

Nel panorama degli smartphone la fotografia emerge come una delle tendenze principali, con un numero sempre maggiore di persone che scelgono il loro dispositivo in base alla qualità della fotocamera. La necessità di catturare momenti preziosi e condividerli sui social media ha ridotto la tolleranza per le foto di scarsa qualità. In questo contesto, l'Oppo Reno 11F 5G si presenta come una soluzione più che valida, offrendo prestazioni fotografiche di alto livello a un prezzo accessibile. Il design del Reno 11F, pur non essendo vistoso come altri modelli di Oppo, risulta comunque elegante grazie alla sua finitura metallizzata sul retro. Il telefono, con il suo display da 6,7 pollici, è comodo da tenere in mano grazie alla superficie liscia ma aderente. I bordi sottili che circondano lo schermo OLED da 120Hz permettono un'esperienza visiva coinvolgente.

L'Oppo Reno 11F 5G è dotato di un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione 2412 x 1080 e un refresh rate a 120Hz. Le dimensioni del dispositivo sono 161,63 x 74,73 x 7,54 mm, con un peso di 177 g. Il cuore del dispositivo è il processore MediaTek Dimensity 7050, accompagnato da 256GB di memoria interna e 8GB di RAM, espandibili virtualmente di ulteriori 8GB. La fotocamera principale da 64MP, la grandangolare da 8MP e il sensore macro da 2MP garantiscono ottime prestazioni fotografiche, mentre la fotocamera frontale da 32MP è ideale per i selfie e le videochiamate. La batteria da 5000mAh supporta la ricarica rapida da 67W, permettendo di ricaricare il dispositivo in tempi molto brevi. Il sistema operativo è ColorOS 14, basato su Android 14, e il dispositivo offre certificazione IP65 per la resistenza alla polvere e agli schizzi.

Nell'uso quotidiano, l'Oppo Reno 11F offre un'esperienza fluida, gestendo senza problemi la navigazione online, lo streaming di contenuti e l'uso dei social media. Tuttavia, nelle attività più complesse come il gaming, il telefono mostra i suoi limiti a causa del processore, leggermente inferiore rispetto a dispositivi simili. Nonostante ciò, l'esperienza utente risulta migliorata grazie agli 8GB di RAM, espandibili virtualmente, che garantiscono una gestione efficiente delle applicazioni. La batteria da 5000mAh assicura un'ottima autonomia, e la ricarica rapida SuperVOOC da 67W rappresenta un valore aggiunto significativo.

La qualità della fotocamera resta il punto di forza del Reno 11F. Dotato di un sensore principale da 64MP, di una lente grandangolare da 8MP e di un sensore macro da 2MP, il telefono riesce a catturare immagini di alta qualità in varie condizioni di luce. La fotocamera frontale da 32MP è perfetta per i selfie e può registrare video in 4K. Anche in assenza di stabilizzazione ottica dell'immagine e di un obiettivo telefoto, il Reno 11 F riesce a scattare immagini nitide e dettagliate. Le foto diurne risultano colorate e realistiche, mentre le foto notturne, seppur senza zoom ottico, sono impressionanti per un telefono di questa fascia di prezzo. In definitiva, con un prezzo al pubblico di 369 euro attualmente scontato a 299, Oppo Reno 11F rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo con elevate capacità fotografiche a un costo competitivo. Pur non essendo il più potente sul mercato, eccelle nelle prestazioni quotidiane e nella qualità del display, rivelandosi un prodotto altamente competitivo nel segmento dei telefoni di fascia media.