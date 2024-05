Paper Mario: Il portale millenario, la recensione

**Paper Mario: Il portale millenario - Una Recensione del Remaster su Nintendo Switch**

Pubblicato inizialmente su GameCube nel 2004, Paper Mario: Il portale millenario non è mai stato reso disponibile su un'altra console per due decenni. Nintendo ha risolto questa lacuna con una versione per Switch fedele con alcune migliorie rispetto all'originale. Il gioco è il secondo capitolo della serie RPG, dopo Paper Mario su Nintendo 64: sebbene il gameplay sia simile a quello dell'originale, si può iniziare tranquillamente da questo anche se non si è mai giocato ad altri episodi della saga sviluppata da Intelligent Systems, che traduce il mondo di Mario in un vivace caleidoscopio di carta. Da anni, Il portale millenario è considerato il gioco per eccellenza della serie, e dopo averlo rigiocato per la prima volta dopo decenni, è facile capire perché: migliora notevolmente gli elementi RPG introdotti in Super Mario RPG, distinguendosi più di quanto non abbia fatto il primo Paper Mario.

A differenza dei titoli successivi della serie, Il portale millenario mantiene intatto il combattimento a turni. Come in Super Mario RPG e Paper Mario, i giocatori selezionano le mosse e utilizzano pressioni di tasti a tempo per infliggere danni extra. È un sistema molto efficace, che offre ai giocatori diverse opzioni per personalizzare la loro esperienza. Le spille possono essere acquistate o trovate durante il gioco e conferiscono a Mario abilità extra. Alcune migliorano la difesa di Mario, mentre altre gli danno nuove abilità. Mario può equipaggiare più spille se ha punti spilla da assegnare e punti fiore per utilizzare quelle mosse in combattimento. Man mano che Mario sale di livello, i giocatori devono scegliere quali di questi aumentare, o se aggiungere punti HP.

Mario non è solo in combattimento, né nel viaggio stesso. Durante il gioco, i giocatori incontreranno un cast originale di partner che si uniranno a lui, tutti con una propria storia. Ogni personaggio offre un potere diverso che può essere utilizzato nel mondo di gioco e ha abilità specifiche da usare in combattimento. Alcuni di questi sono assolutamente necessari in determinati punti del combattimento, ma i giocatori hanno molta libertà su chi utilizzare per la maggior parte del gioco. Non solo: i giocatori avranno anche la possibilità di controllare Peach e Bowser tra un capitolo e l'altro. Peach è stata rapita ancora una volta, e le sue sezioni si concentrano principalmente sulla fuga. Nel frattempo, la nemwsi di Mario, Bowser, è in una sua missione personale, con alcuni livelli che ricordano i platform 2D, sezioni brevi ma molto divertenti.

Nonostante il suo aspetto giocoso, Paper Mario: Il portale millenario è un gioco con una trama articolata, e ci sono moltissimi dialoghi: per questo, non è la scelta ideale per gli amanti dell'azione non stop. Il gameplay è divertente e i personaggi sono pieni di personalità, ma ci sono momenti in cui si vorrebbe solamente andare avanti nel gioco, senza che sia sempre possibile. Il titolo stesso sembra consapevole di questo, scherzando su se stesso attraverso momenti in cui Luigi descrive in dettaglio la sua avventura in solitario, facendo addormentare Mario. Può esserci anche un po' di backtracking, e la totale assenza di mappe rende il tutto a tratti confusionario. I miglioramenti visivi danno però nuova vita al gioco, e i miglioramenti alla qualità di grafica e sonoro sono evidenti. La traduzione aggiornata presenta notevoli miglioramenti rispetto a quella del 2004, dimostrando che molta cura è stata messa in questa remaster, che rappresenta senza dubbio il modo definitivo per vivere un classico. Paper Mario: Il portale millenario è un classico che non è difficile raccomandare con entusiasmo. Per chi non ha mai avuto la possibilità di giocare l'originale, non c'è momento migliore del presente, e la versione per Nintendo Switch è senza dubbio il modo migliore per giocarlo. I difetti che il gioco aveva nel 2004 sono ancora presenti, ma se ci si appassiona ai personaggi e all'avventura, è impossibile non portare a termine quest'ultima.

Formato: Switch Editore: Nintendo Sviluppatore: Intelligent Systems Voto: 9/10