PlayStation VR2 su PC, Sony lancia l'adattatore per Steam VR

Sony Interactive Entertainment ha annunciato una novità per i possessori di PlayStation VR2: a partire dal 7 agosto sarà disponibile un adattatore che consentirà di utilizzare il visore per realtà virtuale con i giochi per PC supportati da SteamVR. L'adattatore sarà acquistabile presso rivenditori selezionati e su PlayStation Direct al prezzo di 59,99 euro. Per poter utilizzare il PlayStation VR2 con il proprio PC, oltre all'adattatore, i giocatori avranno bisogno di un cavo DisplayPort compatibile con lo standard DisplayPort 1.4 (venduto separatamente), un account Steam e un PC che soddisfi i seguenti requisiti minimi: Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit, Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 3 3100 (è richiesta un'architettura Zen 2 o successiva), RAM 8GB o più, Nvidia GeForce RTX 3060 o successiva, o AMD Radeon RX 6600XT o successiva, Bluetooth 4.0 o successivo.

PlayStation VR2 è stato progettato specificamente per PlayStation 5, il che significa che alcune delle sue funzionalità chiave non saranno disponibili quando utilizzato su PC. Tra queste, HDR, feedback del visore, eye tracking, trigger adattivi e feedback aptico (ad eccezione del rumble). Tuttavia, il visore supporta ancora una serie di caratteristiche avanzate quando collegato a un PC, inclusi: risoluzione 4K, campo visivo di 110 gradi, rilevamento del tocco delle dita, pass-through, audio 3D.