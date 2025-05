realme GT 7: il nuovo Flagship Killer ridefinisce potenza e autonomia con attenzione al design

La capitale francese è stata ieri il palcoscenico del lancio globale del realme GT 7, un evento che ha consacrato il nuovo dispositivo come uno dei contendenti più ambiziosi nel segmento dei flagship del 2025. Con un focus dichiarato sul concetto di "Flagship Killer", realme ha presentato uno smartphone che promette di ridefinire gli standard di prestazioni, autonomia e design, arricchito da funzionalità avanzate e una sorprendente edizione speciale.

Il realme GT 7 si posiziona immediatamente tra i dispositivi più performanti del mercato, grazie all'integrazione del potente chipset MediaTek Dimensity 9400e, realizzato con processo produttivo TSMC a 4nm. Questo processore octa-core garantisce una fluidità eccezionale in ogni scenario, dal multitasking più spinto ai giochi più esigenti come Genshin Impact o Call of Duty Mobile, mantenendo dettagli massimi e un gameplay sostenuto a 120 fps. La gestione termica efficiente e i consumi energetici ridotti assicurano che il dispositivo rimanga fresco anche dopo sessioni prolungate di utilizzo intenso.

Chase Xu, CMO e Vicepresidente di realme, ha sottolineato l'importanza di questa collaborazione: "Il realme GT 7 ridefinisce velocità e reattività grazie alla collaborazione con MediaTek sul SoC Dimensity 9400e. Sfruttando la sua architettura octa-core, il chip offre un aumento del 40% della CPU e un miglioramento dell'80% della GPU rispetto allo Snapdragon 8s Gen 3 del GT 6, ottenendo al contempo un'efficienza energetica superiore del 15%. In questo modo il GT 7 si posiziona tra i primi tre dispositivi del mercato Android europeo, dopo i dispositivi con processore Snapdragon 8 Elite o Dimensity 9400. Grazie alla combinazione con la realme UI 6.0, l'esperienza d'uso quotidiana del GT 7, dall'apertura delle app al multitasking, rivaleggia con quella dei migliori smartphone sul mercato."

Uno dei punti di forza più impressionanti del realme GT 7 è la batteria. Equipaggiato con l'enorme Titan Battery da 7000 mAh e supportato dalla tecnologia di ricarica rapida Ultra Charge da 120W, il dispositivo ha conquistato un nuovo Guinness World Record per la maratona più lunga di visione di film su smartphone, riproducendo contenuti ininterrottamente per ben 24 ore. Questa performance ha dimostrato l'efficienza eccezionale del dispositivo e ha stabilito un nuovo punto di riferimento per l'autonomia nel panorama mobile. La certificazione TÜV Rheinland per la durata della batteria ne rafforza ulteriormente l'affidabilità, promettendo agli utenti un'esperienza senza interruzioni.

Sul piano estetico e costruttivo, il realme GT 7 introduce per la prima volta il Grafene nel design degli smartphone, sotto il marchio "IceSense Design". Questa innovazione tecnologica non solo conferisce eleganza e originalità, ma svolge anche un'importante funzione di gestione termica, mantenendo il dispositivo fresco anche durante lunghe sessioni di gioco o uso intenso.

L'evento di Parigi ha visto anche la presentazione della straordinaria realme GT 7 Dream Edition, nata dalla collaborazione con l'Aston Martin Formula One Team. Questa edizione speciale è un tributo al lusso e alla velocità, caratterizzata dall'iconico colore Aston Martin Green, frutto di un meticoloso processo di verniciatura. Il design aerodinamico a "due ali", ispirato alle monoposto di F1, e l'emblema "Silver Wing" di Aston Martin, inciso con precisione, conferiscono al dispositivo un'estetica unica e un senso di esclusività.

Il realme GT 7 vanta un display AMOLED Quad HD+ (3200x1440 pixel) da 6.78 pollici con una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 144Hz, garantendo una qualità d'immagine eccezionale e una fluidità straordinaria. Il supporto a HDR10+ e la certificazione DCI-P3 assicurano una riproduzione cromatica accurata e un'ottima visibilità in ogni condizione.

Il comparto fotografico eccelle grazie al sensore principale Sony IMX 906 da 50MP, che offre immagini nitide e ricche di dettagli anche in condizioni di scarsa luminosità. La funzione Lightning Snap permette di catturare momenti dinamici con estrema precisione. Il sistema fotografico è completato da un obiettivo ultra-grandangolare, un teleobiettivo con zoom ottico e una fotocamera macro, oltre a modalità video avanzate come il 4K 120fps Slo-mo e il Dolby Vision.

Le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale estendono l'esperienza utente ben oltre il comparto fotografico. L'AI Travel Snap ottimizza le impostazioni della fotocamera in base allo scenario, l'AI Planner assiste nell'organizzazione quotidiana, l'AI System Booster alloca le risorse per prestazioni fluide, l'AI Shield potenzia la sicurezza e l'AI Voice Assistant migliora l'interazione vocale.

Jason Guo, CEO realme Europe, a margine della conferenza di lancio ha fornito una visione chiara sulla strategia globale del brand: "La serie GT punta su prezzi altamente competitivi nel mercato cinese, mentre la nostra strategia globale enfatizza un valore bilanciato attraverso tre distinte linee GT: la serie Pro, la serie numerica e la serie T. Ognuna di queste linee è posizionata come un flagship di prestazioni di alto livello con intelligenza artificiale. Sono state concepite per offrire le migliori performance nei rispettivi segmenti di prezzo, garantendo agli utenti un'esperienza di imaging e prestazioni che superino le aspettative."