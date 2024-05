Red Dead Redemption 2 tra i nuovi giochi PlayStation Plus

Sony ha rivelato i nuovi giochi che saranno disponibili per i livelli Extra e Premium di PlayStation Plus a partire da martedì 21 maggio. I giocatori di PS4 e PS5 hanno tre opzioni tra cui scegliere per il servizio PlayStation Plus: PS Plus Essential, che offre giochi gratuiti mensili e il multiplayer online; PS Plus Extra, che include tutto questo più una selezione di titoli per PS4 e PS5; e PS Plus Premium, il pacchetto completo con tutti i vantaggi precedenti e l'accesso ai titoli retro.

Il 21 maggio, PS Plus Extra aggiungerà i seguenti giochi: Cat Quest, Cat Quest 2, Crime Boss: Rockay City, Deceive Inc., Red Dead Redemption 2, Stranded: Alien Dawn, The LEGO Movie 2: Videogame, The Settlers: New Allies, The Sims 4: City Living Expansion Pack e Watch Dogs. Gli abbonati a PS Plus Premium avranno accesso a questi 10 giochi più tre aggiunte esclusive per il livello Premium: 2Xtreme, G-Police e Worms Pinball.

Tra tutti i nuovi giochi in arrivo su PS Plus Extra e Premium, il titolo di punta è senza dubbio Red Dead Redemption 2, il capolavoro open world western di Rockstar Games che ha ricevuto un plauso quasi universale al momento della sua uscita ed è generalmente considerato uno dei migliori videogiochi mai realizzati. Oltre alla campagna single-player premiata, Red Dead Redemption 2 include anche la componente multiplayer Red Dead Online.