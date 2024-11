Saldi Black Friday su Nintendo eShop e My Nintendo Store

Oltre 2000 giochi saranno disponibili a prezzo ridotto, tra cui titoli come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, EA Sports FC 25, Super Mario Odyssey e Red Dead Redemption

Nintendo ha annunciato una serie di sconti su giochi e hardware per Nintendo Switch in occasione del Black Friday. Le offerte saranno valide da lunedì 18 novembre alle ore 15:00 a domenica 1 dicembre alle ore 23:59. Su Nintendo eShop, oltre 2000 giochi saranno disponibili a prezzo ridotto, tra cui titoli di rilievo come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, EA Sports FC 25, Super Mario Odyssey e Red Dead Redemption. My Nintendo Store propone sconti su download digitali di giochi Nintendo, bundle hardware per Nintendo Switch e articoli di merchandise. Il controller Nintendo 64 per Nintendo Switch sarà disponibile con uno sconto del 30% per i membri di Nintendo Switch Online.

Fino al 12 gennaio 2025, saranno inoltre applicati sconti su accessori e merchandise, tra cui set LEGO, cuffie e controller. Gli ordini superiori a €80 riceveranno un addobbo natalizio a tema Mario. È attiva anche la campagna "Porta un Amico", che permette di ottenere un codice per un abbonamento aggiuntivo di 12 mesi a Nintendo Switch Online acquistando un abbonamento individuale di 12 mesi a Nintendo Switch Online o Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo entro il 1° dicembre.