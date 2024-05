The Pokémon Company International ha annunciato Scarlatto e Violetto – Crepuscolo Mascherato, la nuovissima espansione del popolare Gioco di Carte Collezionabili Pokémon è disponibile presso tutti i rivenditori autorizzati in tutto il mondo. In Scarlatto e Violetto - Crepuscolo Mascherato, i giocatori potranno incontrare per la prima volta nel GCC Pokémon Okidogi, Munkidori, Fezandipiti e altri Pokémon scoperti originariamente nei contenuti scaricabili Il tesoro dell'Area Zero Parte 1: La maschera turchese per i videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.

Il Pokémon leggendario Ogerpon apparirà sotto forma di quattro distinti Pokémon-ex Teracristal (di tipo Erba, Fuoco, Acqua e Lotta) basati sulle sue quattro maschere. I giocatori potranno divertirsi a lottare con Ogerpon-ex di tipi diversi utilizzando Maschera dell'Orco, una nuova carta Strumento che consente di sostituire qualsiasi Ogerpon-ex in gioco con un altro Ogerpon-ex nella pila degli scarti.

Le carte dell'espansione Scarlatto e Violetto - Crepuscolo Mascherato sono ora disponibili in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo. Inoltre, è possibile giocare con Scarlatto e Violetto - Crepuscolo Mascherato in versione digitale sull'app GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows.

Gli Allenatori possono ottenere le nuove carte di Ogerpon e usarle nelle lotte. Il Pass lotta dell'espansione concede un nuovo mazzo con protagonista Ogerpon Maschera Turchese-ex al primo accesso. È anche possibile sbloccare un mazzo premium aggiuntivo di Dragapult-ex riscattando i cristalli guadagnati completando obiettivi giornalieri.