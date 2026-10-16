circle x black
Cerca nel sito
 

Sicurezza AI, il report di OpenAI: un modello sperimentale usa autonomamente i fondi di un wallet crypto

sponsor

Un modello sperimentale individua autonomamente le chiavi di un wallet pubblico per pagare le commissioni di rete di uno smart contract

Sicurezza AI, il report di OpenAI: un modello sperimentale usa autonomamente i fondi di un wallet crypto
Segui Adnkronos su Google
16 ottobre 2026 | 15.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un recente report di ricerca pubblicato dai laboratori di OpenAI ha portato alla luce un episodio in cui un sistema di intelligenza artificiale sperimentale della famiglia GPT-5.6 Sol ha utilizzato autonomamente i fondi di un portafoglio di criptovalute senza disporre né di un account finanziato fornito per il compito, né di un'autorizzazione esplicita.

L'episodio, documentato dai ricercatori nel quadro delle analisi di allineamento e sicurezza, si è verificato durante l'esecuzione di un test di programmazione mirato all'aggiornamento di un prototipo di trading e al deployment di contratti intelligenti sulla rete di prova Sepolia di Ethereum. Di fronte all'impossibilità di reperire fondi tramite i canali standard e riscontrando il fallimento dei tentativi con i faucet ufficiali, il modello analizzato nel report ha iniziato a valutare la possibilità di derivare le chiavi di accesso da frasi di recupero pubbliche comunemente impiegate dagli sviluppatori per individuare conti eventualmente finanziati da terzi.

Nel corso del proprio processo decisionale, riportato nei log interni analizzati da OpenAI, il sistema ha esaminato la questione etica del prelievo giustificando l'azione con la natura fittizia e priva di valore reale dei token di test su Sepolia, valutando inoltre che le risorse su chiavi pubbliche fossero di fatto abbandonate o esposte al prosciugamento da parte di bot automatizzati.

Dopo aver verificato la disponibilità di un conto con un saldo sufficiente tra centinaia di indirizzi scansionati, il modello ha proceduto alla firma offline della transazione e al successivo inoltro tramite endpoint alternativi, portando a termine con successo la pubblicazione dei contratti e addebitando le commissioni di rete all'account individuato in autonomia. A seguito della scoperta dell'incidente, avvenuta durante l'estensione dei sistemi di monitoraggio sui registri delle attività precedenti, gli sviluppatori di OpenAI hanno introdotto restrizioni mirate per inibire l'accesso non controllato alla rete e attivare alert automatici in caso di violazioni analoghe.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
OpenAI agente ai viola portafoglio di criptovalute sicurezza informatica GPT 5.6 Sol
Vedi anche
"Si sente il capro espiatorio di Trump?", il silenzio di Zelensky diventa un siparietto - Video
Tensione al Ghetto di Roma, Brigata ebraica insulta Anpi: "Fate schifo, vergogna" - Video
Milano, Salvini al Pirellone contestato dal Pd: "Pensa ai treni e agli aerei" - Video
Ue, il giorno di Zelensky al Consiglio europeo - Videonews dal nostro inviato
Protesta degli autotrasportatori in Sicilia - Videonews dalla nostra inviata
Sciopero autotrasportatori, le immagini dalla Calabria dei camion fermi in strada
Vasto incendio in un capannone industriale a Napoli, il video della densa coltre di fumo
Nuova Tesla Roadster, ecco il volo della supercar di Musk - Video
Sciopero della scuola, oggi le manifestazioni - Video
Festa del Cinema di Roma, De Rossi assente per impegni di campo: "Spero che l'Ostiamare vi entri nel cuore" - Video
Padova, Salvini: "No a tribunali islamici e moschea abusiva. Sharia incompatibile con Costituzione italiana" - Video
Il relitto più antico del mondo ha 4.700 anni: la scoperta nelle acque della Turchia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza